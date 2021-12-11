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Liverpool - Aston Villa Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Liverpool, Andrew Robertson ile köşe vuruşu kullanıyor.
Liverpool, Andrew Robertson ile köşe vuruşu kullanıyor.
Andrew Robertson ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Andrew Robertson ofsayta yakalanıyor.
John McGinn ile Aston Villa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Aston Villa takımında Ollie Watkins hakem Stuart Attwell tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Aston Villa takımında Marvelous Nakamba hakem Stuart Attwell tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Jordan Henderson önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Jordan Henderson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Mohamed Salah topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Liverpool takımında Virgil Van Dijk, sarı kart görüyor.
Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.