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Stadyum Anfield Hakem Stuart Attwell Maç Saati 11 Aralık 18:00
İYS
İY: 0 - 0
0 0
Liverpool
Liverpool
Aston Villa
Aston Villa

Canlı Maç Anlatımı Liverpool - Aston Villa Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    37'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    35'
    Korner | Liverpool

    Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    33'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Andrew Robertson ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    32'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Andrew Robertson ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    32'
    Korner | Liverpool

    Andrew Robertson ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    30'
    Ofsayt | Liverpool

    Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Andrew Robertson ofsayta yakalanıyor.

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    28'
    Korner | Aston Villa

    John McGinn ile Aston Villa takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    24'
    Sarı Kart | Aston Villa

    Aston Villa takımında Ollie Watkins hakem Stuart Attwell tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    20'
    Sarı Kart | Aston Villa

    Aston Villa takımında Marvelous Nakamba hakem Stuart Attwell tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    20'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Jordan Henderson önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Jordan Henderson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    16'
    Ofsayt | Liverpool

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Mohamed Salah topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    14'
    Sarı Kart | Liverpool

    Liverpool takımında Virgil Van Dijk, sarı kart görüyor.

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    12'
    Korner | Liverpool

    Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    7'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Liverpool Aston Villa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Liverpool Liverpool
0 0 %
Aston Villa Aston Villa
İsabetli Şut
7
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
6
Korner
7
1
Faul
8
3
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

Liverpool Aston Villa Maç Kadroları

Liverpool Liverpool İlk 11

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Aston Villa Aston Villa İlk 11

Teknik Direktör: Steven Gerrard

Liverpool Liverpool Yedekler

Aston Villa Aston Villa Yedekler

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