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Tottenham Hotspur - Arsenal Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor
Arsenal, Bukayo Saka ile köşe vuruşu kullanıyor.
Tottenham Hotspur takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Emerson tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Harry Kane rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Dejan Kulusevski rakip ceza sahası önünde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
GOL! Harry Kane ile Tottenham Hotspur farkı 2'ye çıkarıyor.
Son Heung-Min ile Tottenham Hotspur takımı köşe vuruşu kullanacak.
Daha önce sarı kartı bulunan Rob Holding, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan ihraç ediliyor.
Bu dakikada Arsenal takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Granit Xhaka
Harry Kane tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Tottenham Hotspur takımından Emerson şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Arsenal takımında Rob Holding, sarı kart görüyor.
GOL! Harry Kane penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Tottenham Hotspur takımında Ben Davies hakem Paul Tierney tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Bukayo Saka rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.