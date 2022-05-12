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Stadyum Tottenham Hotspur Stadium Hakem Paul Tierney Maç Saati 12 Mayıs 21:45
İYS
İY: 2 - 0
2 0
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Arsenal
Arsenal
Harry Kane (P) 22' Harry Kane 38'

Canlı Maç Anlatımı Tottenham Hotspur - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor

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    44'
    Korner | Arsenal

    Arsenal, Bukayo Saka ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    42'
    İsabetsiz Şut | Tottenham Hotspur

    Tottenham Hotspur takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Emerson tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    42'
    Engellenen Şut | Tottenham Hotspur

    Harry Kane rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    39'
    Ofsayt | Tottenham Hotspur

    Dejan Kulusevski rakip ceza sahası önünde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    38'
    Gooolll | Tottenham Hotspur

    GOL! Harry Kane ile Tottenham Hotspur farkı 2'ye çıkarıyor.

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    37'
    Korner | Tottenham Hotspur

    Son Heung-Min ile Tottenham Hotspur takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    33'
    İkinci Sarı Kart | Arsenal

    Daha önce sarı kartı bulunan Rob Holding, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan ihraç ediliyor.

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    29'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Bu dakikada Arsenal takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Granit Xhaka

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    27'
    Engellenen Şut | Tottenham Hotspur

    Harry Kane tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    27'
    İsabetsiz Şut | Tottenham Hotspur

    Tottenham Hotspur takımından Emerson şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    26'
    Sarı Kart | Arsenal

    Arsenal takımında Rob Holding, sarı kart görüyor.

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    22'
    Penaltı Golü | Tottenham Hotspur

    GOL! Harry Kane penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    17'
    Sarı Kart | Tottenham Hotspur

    Tottenham Hotspur takımında Ben Davies hakem Paul Tierney tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    9'
    Engellenen Şut | Arsenal

    Bukayo Saka rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Tottenham Hotspur Arsenal Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
0 0 %
Arsenal Arsenal
İsabetli Şut
2
3
İsabetsiz Şut
4
2
Kurtarış
3
0
Korner
1
1
Faul
3
6
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
1

Tottenham Hotspur Arsenal Maç Kadroları

Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur İlk 11

Teknik Direktör: Antonio Conte

Arsenal Arsenal İlk 11

Teknik Direktör: Mikel Arteta

Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Yedekler

Arsenal Arsenal Yedekler

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