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Liverpool - Manchester United Canlı Maç Anlatımı
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Manchester United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Phil Jones çıkıyor ve yerine Jadon Sancho oyuna giriyor.
Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor
Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Sadio Mane için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Ceza sahasında Luis Diaz topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Bruno Fernandes ile Manchester United takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sadio Mane ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.
Liverpool takımı Mohamed Salah ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Mohamed Salah tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Golün asistini yapan isim Sadio Mane.
GOL! Mohamed Salah ile Liverpool farkı 2'ye çıkarıyor.
Jordan Henderson altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Liverpool, Andrew Robertson ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fabinho altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Andrew Robertson ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Liverpool takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Sadio Mane tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Luis Diaz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.
Manchester United takımında oyuncu değişikliği; Paul Pogba oyundan çıkarken Jesse Lingard oyuna giren isim.
GOL! Luis Diaz Liverpool takımını öne geçiren golü atıyor.
Mohamed Salah, gol pasını veren isim.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.