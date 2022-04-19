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Stadyum Anfield Hakem Martin Atkinson Maç Saati 19 Nisan 22:00
İYS
İY: 2 - 0
2 0
Liverpool
Liverpool
Manchester United
Manchester United
Luis Diaz 6' Mohamed Salah 22'

Canlı Maç Anlatımı Liverpool - Manchester United Canlı Maç Anlatımı

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Manchester United

    Manchester United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Phil Jones çıkıyor ve yerine Jadon Sancho oyuna giriyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor

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    43'
    Korner | Liverpool

    Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    36'
    Ofsayt | Liverpool

    Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Sadio Mane için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    35'
    Ofsayt | Liverpool

    Ceza sahasında Luis Diaz topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    34'
    Korner | Manchester United

    Bruno Fernandes ile Manchester United takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    33'
    Ofsayt | Liverpool

    Sadio Mane ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    32'
    Korner | Liverpool

    Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    32'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    30'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Liverpool takımı Mohamed Salah ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Mohamed Salah tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    22'
    Asist | Liverpool

    Golün asistini yapan isim Sadio Mane.

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    22'
    Gooolll | Liverpool

    GOL! Mohamed Salah ile Liverpool farkı 2'ye çıkarıyor.

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    19'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Jordan Henderson altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    19'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Andrew Robertson ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    18'
    Korner | Liverpool

    Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    16'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Fabinho altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    16'
    Korner | Liverpool

    Andrew Robertson ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    16'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Liverpool takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Sadio Mane tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    12'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Ceza sahası içinde topla buluşan Luis Diaz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    11'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    10'
    Oyuna Girme | Manchester United

    Manchester United takımında oyuncu değişikliği; Paul Pogba oyundan çıkarken Jesse Lingard oyuna giren isim.

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    6'
    Gooolll | Liverpool

    GOL! Luis Diaz Liverpool takımını öne geçiren golü atıyor.

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    6'
    Asist | Liverpool

    Mohamed Salah, gol pasını veren isim.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Liverpool Manchester United Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Liverpool Liverpool
0 0 %
Manchester United Manchester United
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
5
0
Kurtarış
0
1
Korner
7
1
Faul
1
2
Ofsayt
3
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Liverpool Manchester United Maç Kadroları

Liverpool Liverpool İlk 11

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Manchester United Manchester United İlk 11

Teknik Direktör: Ralf Rangnick

Liverpool Liverpool Yedekler

Manchester United Manchester United Yedekler

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