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Liverpool - Wolverhampton Canlı Maç Anlatımı
Leander Dendoncker altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Naby Keita, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Joel Matip, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Luis Diaz altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Liverpool takımından Joel Matip şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Andrew Robertson ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Pedro Neto Wolverhampton takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Raul Jimenez.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.