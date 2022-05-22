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Stadyum Anfield Hakem Anthony Taylor Maç Saati 22 Mayıs 18:00
23'
0 1
Liverpool
Liverpool
Wolverhampton
Wolverhampton
3' Pedro Neto

Canlı Maç Anlatımı Liverpool - Wolverhampton Canlı Maç Anlatımı

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    18'
    İsabetsiz Şut | Wolverhampton

    Leander Dendoncker altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    14'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Ceza sahası içinde topla buluşan Naby Keita, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    14'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Ceza sahası içinde topla buluşan Joel Matip, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    10'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Luis Diaz altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    6'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Liverpool takımından Joel Matip şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    5'
    Korner | Liverpool

    Andrew Robertson ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    3'
    Gooolll | Wolverhampton

    GOL! Pedro Neto Wolverhampton takımını öne geçiren golü atıyor.

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    3'
    Asist | Wolverhampton

    Golün asistini yapan isim Raul Jimenez.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Liverpool Wolverhampton Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Liverpool Liverpool
0 0 %
Wolverhampton Wolverhampton
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
4
1
Kurtarış
0
0
Korner
2
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Liverpool Wolverhampton Maç Kadroları

Liverpool Liverpool İlk 11

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Wolverhampton Wolverhampton İlk 11

Teknik Direktör: Bruno Lage

Liverpool Liverpool Yedekler

Wolverhampton Wolverhampton Yedekler

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