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Manchester City - Aston Villa Canlı Maç Anlatımı
Manchester City, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.
John McGinn ile Aston Villa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Joao Cancelo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.