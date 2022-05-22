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Stadyum Etihad Stadium Hakem Michael Oliver Maç Saati 22 Mayıs 18:00
23'
0 0
Manchester City
Manchester City
Aston Villa
Aston Villa

Canlı Maç Anlatımı Manchester City - Aston Villa Canlı Maç Anlatımı

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    15'
    Korner | Manchester City

    Manchester City, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    10'
    Korner | Aston Villa

    John McGinn ile Aston Villa takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    5'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Joao Cancelo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Manchester City Aston Villa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Manchester City Manchester City
0 0 %
Aston Villa Aston Villa
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
1
Faul
0
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Manchester City Aston Villa Maç Kadroları

Manchester City Manchester City İlk 11

Teknik Direktör: Josep Guardiola

Aston Villa Aston Villa İlk 11

Teknik Direktör: Steven Gerrard

Manchester City Manchester City Yedekler

Aston Villa Aston Villa Yedekler

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