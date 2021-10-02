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Stadyum Wanda Metropolitano Hakem Juan Martinez Munuera Maç Saati 02 Oct 2021 | 22:00
58'
İY: 2 - 0
2 0
Atletico Madrid
Atletico Madrid
Barcelona
Barcelona
Thomas Lemar 24' Luis Suarez 44'

Canlı Maç Anlatımı Atletico Madrid Barcelona Canlı Maç Anlatımı

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    51'
    Korner | Barcelona

    Philippe Coutinho ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    46'
    Oyuna Girme | Barcelona

    Barcelona takımında oyuncu değişikliği; Nicolas Gonzalez oyundan çıkarken Sergi Roberto oyuna giren isim.

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    46'
    Oyuna Girme | Atletico Madrid

    Atletico Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Rodrigo De Paul çıkıyor ve yerine Kieran Trippier oyuna giriyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor

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    45'
    Sarı Kart | Atletico Madrid

    Atletico Madrid takımında Rodrigo De Paul hakem Juan Munuera tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    44'
    Asist | Atletico Madrid

    Thomas Lemar, gol pasını veren isim.

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    44'
    Gooolll | Atletico Madrid

    GOL! Luis Suarez ile Atletico Madrid farkı 2'ye çıkarıyor.

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    39'
    Korner | Atletico Madrid

    Thomas Lemar ile Atletico Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    28'
    İsabetsiz Şut | Atletico Madrid

    Ceza sahası içinde topla buluşan Luis Suarez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    27'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Bu dakikada Barcelona takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Philippe Coutinho

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    24'
    Asist | Atletico Madrid

    Luis Suarez, gol pasını veren isim.

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    24'
    Gooolll | Atletico Madrid

    GOL! Thomas Lemar Atletico Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.

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    23'
    Korner | Barcelona

    Philippe Coutinho ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    20'
    Sarı Kart | Barcelona

    Barcelona takımında Pablo Martin Gavira, sarı kart görüyor.

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    19'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, Philippe Coutinho ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    19'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Barcelona takımından Nicolas Gonzalez şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    17'
    İsabetsiz Şut | Atletico Madrid

    Atletico Madrid takımı Joao Felix ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Joao Felix tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    15'
    Ofsayt | Barcelona

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Oscar Mingueza için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    4'
    Ofsayt | Barcelona

    Hakem Juan Munuera yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Memphis Depay için kaldırdı.

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    4'
    Ofsayt | Barcelona

    Hakem Juan Munuera yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Memphis Depay için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Atletico Madrid Barcelona Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Atletico Madrid Atletico Madrid
0 0 %
Barcelona Barcelona
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
3
2
Kurtarış
0
0
Korner
2
5
Faul
7
8
Ofsayt
0
3
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Atletico Madrid Barcelona Maç Kadroları

Atletico Madrid Atletico Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Diego Simeone

Barcelona Barcelona İlk 11

Teknik Direktör: Ronald Koeman

Atletico Madrid Atletico Madrid Yedekler

Barcelona Barcelona Yedekler

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