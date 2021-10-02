Philippe Coutinho ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.
Barcelona takımında oyuncu değişikliği; Nicolas Gonzalez oyundan çıkarken Sergi Roberto oyuna giren isim.
Atletico Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Rodrigo De Paul çıkıyor ve yerine Kieran Trippier oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor
Atletico Madrid takımında Rodrigo De Paul hakem Juan Munuera tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Thomas Lemar, gol pasını veren isim.
GOL! Luis Suarez ile Atletico Madrid farkı 2'ye çıkarıyor.
Thomas Lemar ile Atletico Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Luis Suarez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada Barcelona takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Philippe Coutinho
Luis Suarez, gol pasını veren isim.
GOL! Thomas Lemar Atletico Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.
Barcelona takımında Pablo Martin Gavira, sarı kart görüyor.
Barcelona, Philippe Coutinho ile köşe vuruşu kullanıyor.
Barcelona takımından Nicolas Gonzalez şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Atletico Madrid takımı Joao Felix ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Joao Felix tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Oscar Mingueza için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakem Juan Munuera yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Memphis Depay için kaldırdı.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
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Atletico Madrid Barcelona Canlı Maç Anlatımı
Philippe Coutinho ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.
Barcelona takımında oyuncu değişikliği; Nicolas Gonzalez oyundan çıkarken Sergi Roberto oyuna giren isim.
Atletico Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Rodrigo De Paul çıkıyor ve yerine Kieran Trippier oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor
Atletico Madrid takımında Rodrigo De Paul hakem Juan Munuera tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Thomas Lemar, gol pasını veren isim.
GOL! Luis Suarez ile Atletico Madrid farkı 2'ye çıkarıyor.
Thomas Lemar ile Atletico Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Luis Suarez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada Barcelona takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Philippe Coutinho
Luis Suarez, gol pasını veren isim.
GOL! Thomas Lemar Atletico Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.
Philippe Coutinho ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.
Barcelona takımında Pablo Martin Gavira, sarı kart görüyor.
Barcelona, Philippe Coutinho ile köşe vuruşu kullanıyor.
Barcelona takımından Nicolas Gonzalez şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Atletico Madrid takımı Joao Felix ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Joao Felix tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Oscar Mingueza için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakem Juan Munuera yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Memphis Depay için kaldırdı.
Hakem Juan Munuera yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Memphis Depay için kaldırdı.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.