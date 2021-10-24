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Barcelona - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor
Ansu Fati tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Memphis Depay ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.
Barcelona, Memphis Depay ile köşe vuruşu kullanıyor.
Toni Kroos ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Toni Kroos, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Memphis Depay ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.
Barcelona takımından Eric Garcia şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Gerard Pique şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Memphis Depay ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! David Alaba Real Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Rodrygo.
Barcelona takımı Memphis Depay ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Memphis Depay tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Karim Benzema için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Sergino Dest, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ofsayt bayrağı Vinicius Junior için kalkıyor
Ceza saha içinde topla buluşan Rodrygo için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Real Madrid, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.
Real Madrid, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.