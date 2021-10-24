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Stadyum Camp Nou Hakem Jose Sanchez Martinez Maç Saati 24 Ekim 17:15
İYS
İY: 0 - 1
0 1
Barcelona
Barcelona
Real Madrid
Real Madrid
32' David Alaba

Canlı Maç Anlatımı Barcelona - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor

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    45'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Ansu Fati tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    41'
    Korner | Barcelona

    Memphis Depay ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    41'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, Memphis Depay ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    39'
    Korner | Real Madrid

    Toni Kroos ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    38'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Ceza sahası içinde topla buluşan Toni Kroos, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    38'
    Korner | Barcelona

    Memphis Depay ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    38'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Barcelona takımından Eric Garcia şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    35'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Gerard Pique şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    35'
    Korner | Barcelona

    Memphis Depay ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    32'
    Gooolll | Real Madrid

    GOL! David Alaba Real Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.

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    32'
    Asist | Real Madrid

    Golün asistini yapan isim Rodrygo.

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    31'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Barcelona takımı Memphis Depay ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Memphis Depay tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    29'
    Ofsayt | Real Madrid

    Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Karim Benzema için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    25'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Ceza sahası içinde topla buluşan Sergino Dest, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    24'
    Ofsayt | Real Madrid

    Ofsayt bayrağı Vinicius Junior için kalkıyor

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    18'
    Ofsayt | Real Madrid

    Ceza saha içinde topla buluşan Rodrygo için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    14'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    14'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Barcelona Real Madrid Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Barcelona Barcelona
0 0 %
Real Madrid Real Madrid
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
5
1
Kurtarış
0
0
Korner
4
3
Faul
8
11
Ofsayt
0
3
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Barcelona Real Madrid Maç Kadroları

Barcelona Barcelona İlk 11

Teknik Direktör: Ronald Koeman

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Barcelona Barcelona Yedekler

Real Madrid Real Madrid Yedekler

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