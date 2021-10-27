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Rayo Vallecano - Barcelona Canlı Maç Anlatımı
Barcelona, Memphis Depay ile köşe vuruşu kullanıyor.
Barcelona takımı Memphis Depay ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Memphis Depay tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Hakem sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan Isi Palazan için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.