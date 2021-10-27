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Stadyum Estadio De Vallecas Hakem Antonio Mateu Lahoz Maç Saati 27 Ekim 20:00
19'
0 0
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Barcelona
Barcelona

Canlı Maç Anlatımı Rayo Vallecano - Barcelona Canlı Maç Anlatımı

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    14'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, Memphis Depay ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Barcelona takımı Memphis Depay ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Memphis Depay tarafından çekilen şut auta gidiyor.

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    2'
    Ofsayt | Rayo Vallecano

    Hakem sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan Isi Palazan için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Rayo Vallecano Barcelona Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Rayo Vallecano Rayo Vallecano
0 0 %
Barcelona Barcelona
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
1
Korner
0
2
Faul
1
4
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Rayo Vallecano Barcelona Maç Kadroları

Rayo Vallecano Rayo Vallecano İlk 11

Teknik Direktör: Andoni Iraola

Barcelona Barcelona İlk 11

Teknik Direktör: Ronald Koeman

Rayo Vallecano Rayo Vallecano Yedekler

Barcelona Barcelona Yedekler

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