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Real Madrid - Barcelona Canlı Maç Anlatımı
Barcelona takımında Nico Gonzalez, sarı kart görüyor.
Real Madrid takımında Lucas Vazquez, sarı kart görüyor.
Lucas Vazquez altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Luka Modric ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
Real Madrid takımında Eduardo Camavinga, sarı kart görüyor.
Marco Asensio altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Ousmane Dembele, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Barcelona takımında Jordi Alba, sarı kart görüyor.
Bu dakikada Real Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Carlos Casemiro
Vinicius Junior rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Real Madrid takımında Luka Modric, sarı kart görüyor.
Real Madrid takımı Federico Valverde ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Federico Valverde tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Luka Modric ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Pierre Aubameyang, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ferran Torres, gol pasını veren isim.
GOL! Pierre Aubameyang, Barcelona adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 0-4
Luka Modric ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Ferran Torres tabelayı 0 - 3 olarak değiştiriyor.
Pierre Aubameyang, gol pasını veren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Ousmane Dembele, gol pasını veren isim.
Barcelona, Ousmane Dembele ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Ronald Araujo ile Barcelona farkı 2'ye çıkarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Ousmane Dembele, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Ousmane Dembele ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.
Pierre Aubameyang altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Barcelona takımında Sergio Busquets, sarı kart görüyor.
GOL! Pierre Aubameyang takımını öne geçiren golü atıyor.
Ousmane Dembele, gol pasını veren isim.
Barcelona takımında Frenkie De Jong hakem Juan Munuera tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Ferran Torres, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Real Madrid takımında Toni Kroos hakem Juan Munuera tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Rodrygo önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Rodrygo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ferran Torres, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Real Madrid, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bu dakikada Real Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Rodrygo
Barcelona takımından Ferran Torres tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.