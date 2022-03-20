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Stadyum Santiago Bernabéu Hakem Juan Martinez Munuera Maç Saati 20 Mart 23:00
90'
İY: 0 - 2
0 4
Real Madrid
Real Madrid
Barcelona
Barcelona
29' Pierre Aubameyang 38' Ronald Araujo 47' Ferran Torres 53' Pierre Aubameyang

Canlı Maç Anlatımı Real Madrid - Barcelona Canlı Maç Anlatımı

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    88'
    Sarı Kart | Barcelona

    Barcelona takımında Nico Gonzalez, sarı kart görüyor.

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    88'
    Sarı Kart | Real Madrid

    Real Madrid takımında Lucas Vazquez, sarı kart görüyor.

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    86'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Lucas Vazquez altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    85'
    Korner | Real Madrid

    Luka Modric ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    82'
    Sarı Kart | Real Madrid

    Real Madrid takımında Eduardo Camavinga, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    77'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Marco Asensio altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ousmane Dembele, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Sarı Kart | Barcelona

    Barcelona takımında Jordi Alba, sarı kart görüyor.

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    66'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Bu dakikada Real Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Carlos Casemiro

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    65'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Vinicius Junior rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    63'
    Sarı Kart | Real Madrid

    Real Madrid takımında Luka Modric, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Real Madrid takımı Federico Valverde ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Federico Valverde tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    59'
    Korner | Real Madrid

    Luka Modric ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Ceza sahası içinde topla buluşan Pierre Aubameyang, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    53'
    Asist | Barcelona

    Ferran Torres, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Gooolll | Barcelona

    GOL! Pierre Aubameyang, Barcelona adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 0-4

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    50'
    Korner | Real Madrid

    Luka Modric ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    47'
    Gooolll | Barcelona

    GOL! Ferran Torres tabelayı 0 - 3 olarak değiştiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Asist | Barcelona

    Pierre Aubameyang, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Asist | Barcelona

    Ousmane Dembele, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, Ousmane Dembele ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Gooolll | Barcelona

    GOL! Ronald Araujo ile Barcelona farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ousmane Dembele, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Korner | Barcelona

    Ousmane Dembele ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Pierre Aubameyang altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Sarı Kart | Barcelona

    Barcelona takımında Sergio Busquets, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Gooolll | Barcelona

    GOL! Pierre Aubameyang takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Asist | Barcelona

    Ousmane Dembele, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Sarı Kart | Barcelona

    Barcelona takımında Frenkie De Jong hakem Juan Munuera tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Ferran Torres, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Sarı Kart | Real Madrid

    Real Madrid takımında Toni Kroos hakem Juan Munuera tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Rodrygo önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Rodrygo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Ferran Torres, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Bu dakikada Real Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Rodrygo

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Barcelona takımından Ferran Torres tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Real Madrid Barcelona Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Real Madrid Real Madrid
0 0 %
Barcelona Barcelona
İsabetli Şut
4
10
İsabetsiz Şut
9
8
Kurtarış
6
4
Korner
4
2
Faul
8
14
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
4
4
Kırmızı Kart
0
0

Real Madrid Barcelona Maç Kadroları

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Barcelona Barcelona İlk 11

Teknik Direktör: Xavi

Real Madrid Real Madrid Yedekler

Barcelona Barcelona Yedekler

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