HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
EĞİTİM
TÜMÜ
HESABIM
ABONELİK
ÜYE GİRİŞİ
MYNET ANASAYFA
HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
EĞİTİM
EMAIL
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
GALERİ
CEVAPLAR
YURT HABER
PROSERVİS
KORONAVİRÜS HARİTASI
İLETİŞİM
-
KURUMSAL
-
YARDIM
-
ÜYELİK
-
YASAL UYARI
SPOR
Futbol
Basketbol
Diğer Sporlar
Canlı Anlatım
Puan Durumu & Fikstür
CANLI
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi
UEFA Ligi
Avrupadan Futbol
Milli Takımlar
STADYUM:
Çotanak Spor Kompleksi
HAKEM :
Ali Şansalan
MAÇ TARİH SAATİ:
29 Aug 2021 | 21:45 | şuan: 21:28
MÖ
GZT Giresunspor
Hakan Keleş
Trabzonspor
Abdullah Avcı
GZT Giresunspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
GZT Giresunspor
34
Okan Koçuk
23
Douglas
5
Zeki Yavru
16
Aziz Behich
26
Emre Taşdemir
25
Alexis Perez
6
Joey Pelupessy
24
Flavio Da Silva
7
Serginho
17
Umut Nayir
18
Fousseni Diabate
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
23
İsmail Köybaşı
13
Vitor Hugo
32
Edgar Ie
99
Serkan Asan
17
Marek Hamsik
11
Anastasios Bakasetas
10
Abdülkadir Ömür
5
Berat Özdemir
9
Anthony Nwakaeme
21
Djaniny
Yedekler
1
Onurcan Piri
35
Sergen Piçinciol
77
Hayrullah Bilazer
4
Arda Kılıç
13
Younousse Sankhare
8
Hamidou Traore
80
Çekdar Orhan
11
Ibrahima Balde
10
Souleymane Doukara
19
Joe Champness
Yedekler
59
Arda Akbulut
16
Erce Kardeşler
24
Stefano Denswil
4
Hüseyin Türkmen
29
Yunus Mallı
61
Abdulkadir Parmak
6
Manolis Siopis
7
Yusuf Sarı
41
Murat Cem Akpınar
19
Bengali Koita
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Türkiye Spor Toto Süper Lig
Türkiye Spor Toto 1. Lig
Almanya Bundesliga I
İngiltere Premier Lig
İspanya Primera Lig
İtalya Serie A
Fransa Ligue 1
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Detayları Göster
Gol Krallığı
Anasayfa
Astroloji
Cevaplar
Email
Finans
Yemek
Gazeteler
Haberler
Hava Durumu
Kadın
Magazin
Oyun Oyna
Oyun
Proservis
RSS
Video
Sinema
Spor Haberleri
Vidobu
Widget
Yurt Haberleri
SGK Sorgulama
E-Devlet Giriş
ÖSYM AİS Giriş
E-Okul Giriş
Koronavirüs Haritası
İletişim
Kurumsal
Yardım
Üyelik
Gizlilik Politikası
Yasal Uyarı
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.