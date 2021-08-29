SPOR

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STADYUM: Çotanak Spor Kompleksi HAKEM : Ali Şansalan MAÇ TARİH SAATİ: 29 Aug 2021 | 21:45 | şuan: 21:28
GZT Giresunspor
GZT Giresunspor
Hakan Keleş
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
  GZT Giresunspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

GZT Giresunspor

  • 34 Okan Koçuk
  • 23 Douglas
  • 5 Zeki Yavru
  • 16 Aziz Behich
  • 26 Emre Taşdemir
  • 25 Alexis Perez
  • 6 Joey Pelupessy
  • 24 Flavio Da Silva
  • 7 Serginho
  • 17 Umut Nayir
  • 18 Fousseni Diabate

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 23 İsmail Köybaşı
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 99 Serkan Asan
  • 17 Marek Hamsik
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 5 Berat Özdemir
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 21 Djaniny

Yedekler

  • 1 Onurcan Piri
  • 35 Sergen Piçinciol
  • 77 Hayrullah Bilazer
  • 4 Arda Kılıç
  • 13 Younousse Sankhare
  • 8 Hamidou Traore
  • 80 Çekdar Orhan
  • 11 Ibrahima Balde
  • 10 Souleymane Doukara
  • 19 Joe Champness

Yedekler

  • 59 Arda Akbulut
  • 16 Erce Kardeşler
  • 24 Stefano Denswil
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 29 Yunus Mallı
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 6 Manolis Siopis
  • 7 Yusuf Sarı
  • 41 Murat Cem Akpınar
  • 19 Bengali Koita
Takım
O
Av
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