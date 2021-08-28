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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 28 Aug 2021 | 21:45 | şuan: 21:07
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Francesco Farioli
  Beşiktaş - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 3 Rıdvan Yılmaz
  • 5 Josef De Souza
  • 90 Alex Teixeira
  • 8 Salih Uçan
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 17 Cyle Larin
  • 9 Michy Batshuayi

VavaCars Fatih Karagümrük

  • 2 Emiliano Viviano
  • 5 Mehdi Benatia
  • 26 Vegar Hedenstad
  • 87 Ervin Zukanovic
  • 29 Jure Balkovec
  • 10 Jimmy Durmaz
  • 6 Lucas Biglia
  • 7 Ahmed Musa
  • 11 Kerim Frei
  • 8 Erhun Öztümer
  • 72 Aleksandar Pesic

Yedekler

  • 34 Mert Günok
  • 46 Serdar Saatçı
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 20 Necip Uysal
  • 14 Mehmet Topal
  • 11 Gökhan Töre
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 28 Kenan Karaman
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 50 Güven Yalçın

Yedekler

  • 1 Yavuz Aygün
  • 30 Salih Dursun
  • 86 Burak Bekaroğlu
  • 24 Vato Arveladze
  • 22 Samed Onur
  • 14 Efe Tatlı
  • 17 Muhammed Pehlivan
  • 27 Serhat Ahmetoğlu
  • 20 Tunay Torun
  • 9 Emre Mor
Takım
O
Av
P
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