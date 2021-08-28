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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Cüneyt Çakır
MAÇ TARİH SAATİ:
28 Aug 2021 | 21:45 | şuan: 21:07
MÖ
Beşiktaş
Sergen Yalçın
VavaCars Fatih Karagümrük
Francesco Farioli
Beşiktaş - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
23
Welinton Silva
24
Domagoj Vida
2
Valentin Rosier
3
Rıdvan Yılmaz
5
Josef De Souza
90
Alex Teixeira
8
Salih Uçan
18
Rachid Ghezzal
17
Cyle Larin
9
Michy Batshuayi
VavaCars Fatih Karagümrük
2
Emiliano Viviano
5
Mehdi Benatia
26
Vegar Hedenstad
87
Ervin Zukanovic
29
Jure Balkovec
10
Jimmy Durmaz
6
Lucas Biglia
7
Ahmed Musa
11
Kerim Frei
8
Erhun Öztümer
72
Aleksandar Pesic
Yedekler
34
Mert Günok
46
Serdar Saatçı
13
Atiba Hutchinson
20
Necip Uysal
14
Mehmet Topal
11
Gökhan Töre
10
Oğuzhan Özyakup
28
Kenan Karaman
7
Georges-Kevin N'Koudou
50
Güven Yalçın
Yedekler
1
Yavuz Aygün
30
Salih Dursun
86
Burak Bekaroğlu
24
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