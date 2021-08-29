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STADYUM:
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
HAKEM :
Yaşar Kemal Uğurlu
MAÇ TARİH SAATİ:
29 Aug 2021 | 21:45 | şuan: 21:27
MÖ
Altay
Mustafa Denizli
Fenerbahçe
Vitor Pereira
Altay - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Altay
1
Mateusz Lis
28
Murat Akça
38
İbrahim Öztürk
90
Cebrail Karayel
2
Mohammad Naderi
21
Cesar Pinares
17
Andre Poko
7
Leandro Kappel
29
Khaly Thiam
4
Eric Björkander
11
Daouda Bamba
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
32
Marcel Tisserand
41
Attila Szalai
3
Kim Min-Jae
5
Jose Sosa
20
Luiz Gustavo
30
Nazım Sangare
16
Ferdi Kadıoğlu
13
Enner Valencia
21
Bright Osayi-Samuel
23
Muhammed Gümüşkaya
Yedekler
35
Cihan Topaloğlu
14
Tolga Ünlü
5
Berkay Sülüngöz
8
Zeki Yıldırım
10
Martin Rodriguez
16
Thaciano
30
Eren Erdoğan
18
Cem Özgener
19
Marco Paixao
9
Ahmed Yasser Rayan
Yedekler
35
Berke Özer
54
Osman Ertuğrul Çetin
4
Serdar Aziz
26
Miha Zajc
8
Mert Hakan Yandaş
80
Fatih Yiğit Şanlitürk
25
Arda Güler
15
Mbwana Samatta
91
Melih Bostan
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