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STADYUM: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 29 Aug 2021 | 21:45 | şuan: 21:27
Altay
Altay
Mustafa Denizli
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Vitor Pereira
  Altay - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Altay

  • 1 Mateusz Lis
  • 28 Murat Akça
  • 38 İbrahim Öztürk
  • 90 Cebrail Karayel
  • 2 Mohammad Naderi
  • 21 Cesar Pinares
  • 17 Andre Poko
  • 7 Leandro Kappel
  • 29 Khaly Thiam
  • 4 Eric Björkander
  • 11 Daouda Bamba

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 32 Marcel Tisserand
  • 41 Attila Szalai
  • 3 Kim Min-Jae
  • 5 Jose Sosa
  • 20 Luiz Gustavo
  • 30 Nazım Sangare
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 13 Enner Valencia
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 23 Muhammed Gümüşkaya

Yedekler

  • 35 Cihan Topaloğlu
  • 14 Tolga Ünlü
  • 5 Berkay Sülüngöz
  • 8 Zeki Yıldırım
  • 10 Martin Rodriguez
  • 16 Thaciano
  • 30 Eren Erdoğan
  • 18 Cem Özgener
  • 19 Marco Paixao
  • 9 Ahmed Yasser Rayan

Yedekler

  • 35 Berke Özer
  • 54 Osman Ertuğrul Çetin
  • 4 Serdar Aziz
  • 26 Miha Zajc
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 80 Fatih Yiğit Şanlitürk
  • 25 Arda Güler
  • 15 Mbwana Samatta
  • 91 Melih Bostan
Takım
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Av
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