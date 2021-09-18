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STADYUM: Antalya Stadyumu HAKEM : Ali Şansalan MAÇ TARİH SAATİ: 18 Sep 2021 | 19:00 | şuan: 19:08
9'
0 0
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Ersun Yanal
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  • 7'
    Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Andrea Poli geçiyor.
  • 7'
    Beşiktaş takımında Fabrice N'Sakala faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Haji Wright.
  • 5'
    Gökhan Töre önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Gökhan Töre tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
  • 5'
    Beşiktaş takımından Fabrice N'Sakala sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 3'
    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Salih Uçan kullanacak.
  • 3'
    Salih Uçan rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 3'
    Michy Batshuayi rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 2'
    Fraport TAV Antalyaspor takımında Andrea Poli faul yapıyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Fraport TAV Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 89 Veysel Sarı
  • 11 Güray Vural
  • 4 Naldo
  • 77 Bünyamin Balcı
  • 8 Nuri Şahin
  • 15 Andrea Poli
  • 16 Fredy
  • 41 Gökdeniz Bayrakdar
  • 12 Paul Mukairu
  • 9 Haji Wright

Beşiktaş

  • 34 Mert Günok
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 20 Necip Uysal
  • 14 Mehmet Topal
  • 4 Francisco Montero
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 11 Gökhan Töre
  • 8 Salih Uçan
  • 28 Kenan Karaman
  • 9 Michy Batshuayi

Yedekler

  • 1 Doğukan Özkan
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 6 Eren Albayrak
  • 2 Sherel Floranus
  • 88 Hakan Özmert
  • 10 Deni Milosevic
  • 7 Doğukan Sinik
  • 23 Amilton
  • 19 Ufuk Akyol
  • 17 Enzo Crivelli

Yedekler

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 3 Rıdvan Yılmaz
  • 15 Miralem Pjanic
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 12 Can Bozdoğan
  • 17 Cyle Larin
  • 50 Güven Yalçın
Takım
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