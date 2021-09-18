  Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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7'
Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Andrea Poli geçiyor.
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7'
Beşiktaş takımında Fabrice N'Sakala faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Haji Wright.
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5'
Gökhan Töre önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Gökhan Töre tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
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5'
Beşiktaş takımından Fabrice N'Sakala sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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3'
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Salih Uçan kullanacak.
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3'
Salih Uçan rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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3'
Michy Batshuayi rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
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2'
Fraport TAV Antalyaspor takımında Andrea Poli faul yapıyor.
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1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.