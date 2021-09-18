  Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

7' Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Andrea Poli geçiyor.

7' Beşiktaş takımında Fabrice N'Sakala faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Haji Wright.

5' Gökhan Töre önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Gökhan Töre tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

5' Beşiktaş takımından Fabrice N'Sakala sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

3' Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Salih Uçan kullanacak.

3' Salih Uçan rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

3' Michy Batshuayi rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

2' Fraport TAV Antalyaspor takımında Andrea Poli faul yapıyor.