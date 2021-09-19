  Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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26'
Fenerbahçe takımında Luiz Gustavo faul yapıyor.
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22'
Ofsayt bayrağı Danijel Aleksic için kalkıyor
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21'
Medipol Başakşehir takımından Şener Özbayraklı çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
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20'
Hakem, ceza sahası sol yan çizgisinde ofsayt durumunda olan Dimitris Pelkas için bayrağını kaldırıyor.
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19'
Medipol Başakşehir takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Youssouf Ndayishimiye geçiyor.
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18'
Fenerbahçe takımında Ferdi Kadıoğlu faul yapıyor.
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17'
GOL! Stefano Okaka takımını öne geçiren golü atıyor.
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16'
Edin Visca, gol pasını veren isim.
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14'
Fenerbahçe, Dimitris Pelkas ile köşe vuruşu kullanıyor.
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14'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dimitris Pelkas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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13'
Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Muhammed Gümüşkaya
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13'
Rakip ceza sahası önünden Muhammed Gümüşkaya ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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12'
Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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12'
Muhammed Gümüşkaya ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
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8'
Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Edin Visca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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8'
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Deniz Türüç kullanacak.
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8'
Deniz Türüç, Bright Osayi-Samuel tarafından faulle durduruluyor. Medipol Başakşehir, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
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4'
Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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2'
Hakem, Max Meyer tarafından yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
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2'
Medipol Başakşehir takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Tolga Ciğerci kullanacak.
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1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.