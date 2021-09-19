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STADYUM: Başakşehir Fatih Terim HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 19 Sep 2021 | 19:00 | şuan: 19:28
27'
1 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Aykut Kocaman
16' Stefano Okaka
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Vitor Pereira
  Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  • 26'
    Fenerbahçe takımında Luiz Gustavo faul yapıyor.
  • 22'
    Ofsayt bayrağı Danijel Aleksic için kalkıyor
  • 21'
    Medipol Başakşehir takımından Şener Özbayraklı çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
  • 20'
    Hakem, ceza sahası sol yan çizgisinde ofsayt durumunda olan Dimitris Pelkas için bayrağını kaldırıyor.
  • 19'
    Medipol Başakşehir takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Youssouf Ndayishimiye geçiyor.
  • 18'
    Fenerbahçe takımında Ferdi Kadıoğlu faul yapıyor.
  • 17'
    GOL! Stefano Okaka takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 16'
    Edin Visca, gol pasını veren isim.
  • 14'
    Fenerbahçe, Dimitris Pelkas ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 14'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dimitris Pelkas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 13'
    Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Muhammed Gümüşkaya
  • 13'
    Rakip ceza sahası önünden Muhammed Gümüşkaya ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 12'
    Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 12'
    Muhammed Gümüşkaya ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 8'
    Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Edin Visca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 8'
    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Deniz Türüç kullanacak.
  • 8'
    Deniz Türüç, Bright Osayi-Samuel tarafından faulle durduruluyor. Medipol Başakşehir, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
  • 4'
    Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 2'
    Hakem, Max Meyer tarafından yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
  • 2'
    Medipol Başakşehir takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Tolga Ciğerci kullanacak.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Medipol Başakşehir

  • 1 Volkan Babacan
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 60 Lucas Lima
  • 5 Leo Duarte
  • 8 Danijel Aleksic
  • 7 Edin Visca
  • 28 Tolga Ciğerci
  • 23 Deniz Türüç
  • 55 Youssouf Ndayishimiye
  • 77 Stefano Okaka

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 4 Serdar Aziz
  • 41 Attila Szalai
  • 3 Kim Min-Jae
  • 20 Luiz Gustavo
  • 6 Max Meyer
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 11 Mergim Berisha
  • 23 Muhammed Gümüşkaya

Yedekler

  • 16 Muhammed Şengezer
  • 6 Alexandu Epureanu
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 26 Carlos Ponck
  • 4 Ravil Tagir
  • 11 Nacer Chadli
  • 32 Peter Zulj
  • 10 Berkay Özcan
  • 22 Fredrik Gulbrandsen
  • 99 Atabey Çiçek

Yedekler

  • 35 Berke Özer
  • 37 Filip Novak
  • 10 Mesut Özil
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 27 Miguel Crespo
  • 77 Burak Kapacak
  • 80 Fatih Yiğit Şanlitürk
  • 25 Arda Güler
  • 13 Enner Valencia
  • 9 Diego Rossi
Takım
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