  Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

26' Fenerbahçe takımında Luiz Gustavo faul yapıyor.

22' Ofsayt bayrağı Danijel Aleksic için kalkıyor

21' Medipol Başakşehir takımından Şener Özbayraklı çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

20' Hakem, ceza sahası sol yan çizgisinde ofsayt durumunda olan Dimitris Pelkas için bayrağını kaldırıyor.

19' Medipol Başakşehir takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Youssouf Ndayishimiye geçiyor.

18' Fenerbahçe takımında Ferdi Kadıoğlu faul yapıyor.

17' GOL! Stefano Okaka takımını öne geçiren golü atıyor.

16' Edin Visca, gol pasını veren isim.

14' Fenerbahçe, Dimitris Pelkas ile köşe vuruşu kullanıyor.

14' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dimitris Pelkas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

13' Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Muhammed Gümüşkaya

13' Rakip ceza sahası önünden Muhammed Gümüşkaya ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

12' Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

12' Muhammed Gümüşkaya ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

8' Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Edin Visca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

8' Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Deniz Türüç kullanacak.

8' Deniz Türüç, Bright Osayi-Samuel tarafından faulle durduruluyor. Medipol Başakşehir, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

4' Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

2' Hakem, Max Meyer tarafından yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

2' Medipol Başakşehir takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Tolga Ciğerci kullanacak.