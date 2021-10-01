Medipol Başakşehir, Mahmut Tekdemir ile serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Erhun Öztümer topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Jimmy Durmaz oyundan çıkarken Erhun Öztümer oyuna giren isim.
Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Lucas Lima ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Leo Duarte tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emiliano Viviano geçiyor.
Hakem, Stefano Okaka tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ahmed Musa şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ahmed Musa rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ervin Zukanovic.
Medipol Başakşehir takımında Carlos Ponck faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Lucas Lima tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Ahmed Musa ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Stefano Okaka geçiyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Burak Bekaroğlu faul yapıyor.
Edin Visca şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımından Edin Visca çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Edin Visca ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Jure Balkovec topu ağlara gönderiyor!
Ofsayt. Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Stefano Okaka
Golün asistini yapan isim Lucas Biglia.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jimmy Durmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jure Balkovec geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Lucas Lima faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımında Lucas Lima hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jimmy Durmaz sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Andrea Bertolacci ile VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkarıyor.
Golün asistini yapan isim Ahmed Musa.
Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aleksandar Pesic, gol pasını veren isim.
GOL! Andrea Bertolacci takımını öne geçiren golü atıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci ile serbest vuruş kullanacak.
Lucas Biglia, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Volkan Babacan kurtarıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Lucas Biglia Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu VavaCars Fatih Karagümrük adına Lucas Biglia kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.
VavaCars Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Medipol Başakşehir, Mahmut Tekdemir ile serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Erhun Öztümer topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Jimmy Durmaz oyundan çıkarken Erhun Öztümer oyuna giren isim.
Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Lucas Lima ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Leo Duarte tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emiliano Viviano geçiyor.
Hakem, Stefano Okaka tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ahmed Musa şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ahmed Musa rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ervin Zukanovic.
Medipol Başakşehir takımında Carlos Ponck faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Carlos Ponck faul yapıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Lucas Lima tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Ahmed Musa ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Stefano Okaka geçiyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Burak Bekaroğlu faul yapıyor.
Edin Visca şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımından Edin Visca çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Edin Visca ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Jure Balkovec topu ağlara gönderiyor!
Ofsayt. Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Stefano Okaka
Golün asistini yapan isim Lucas Biglia.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jimmy Durmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jure Balkovec geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Lucas Lima faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımında Lucas Lima hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jimmy Durmaz sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Andrea Bertolacci ile VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkarıyor.
Golün asistini yapan isim Ahmed Musa.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Lucas Lima ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aleksandar Pesic, gol pasını veren isim.
GOL! Andrea Bertolacci takımını öne geçiren golü atıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci ile serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Carlos Ponck faul yapıyor.
Lucas Biglia, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Volkan Babacan kurtarıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Lucas Biglia Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu VavaCars Fatih Karagümrük adına Lucas Biglia kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.