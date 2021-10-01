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Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Erkan Özdamar Maç Saati 01 Oct 2021 | 20:00
63'
İY: 3 - 0
3 0
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Andrea Bertolacci 19' Andrea Bertolacci 30' Jure Balkovec 37'

Canlı Maç Anlatımı VavaCars Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    62'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Mahmut Tekdemir ile serbest vuruş kullanacak.

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    62'
    Elle Oynama | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Erhun Öztümer topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

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    60'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Jimmy Durmaz oyundan çıkarken Erhun Öztümer oyuna giren isim.

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    59'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    58'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    58'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Leo Duarte tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    58'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    58'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    56'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emiliano Viviano geçiyor.

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    55'
    Elle Oynama | Medipol Başakşehir

    Hakem, Stefano Okaka tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    54'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    54'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    53'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ahmed Musa şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    51'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ahmed Musa rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    50'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    50'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ervin Zukanovic.

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    50'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Carlos Ponck faul yapıyor.

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    49'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.

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    49'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Carlos Ponck faul yapıyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Ahmed Musa ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Stefano Okaka geçiyor.

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    41'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Burak Bekaroğlu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Edin Visca şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Edin Visca çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Edin Visca ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Jure Balkovec topu ağlara gönderiyor!

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    37'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Ofsayt. Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Stefano Okaka

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Asist | VavaCars Fatih Karagümrük

    Golün asistini yapan isim Lucas Biglia.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jimmy Durmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jure Balkovec geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Lucas Lima faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Lucas Lima hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    33'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jimmy Durmaz sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Andrea Bertolacci ile VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Asist | VavaCars Fatih Karagümrük

    Golün asistini yapan isim Ahmed Musa.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Asist | VavaCars Fatih Karagümrük

    Aleksandar Pesic, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Andrea Bertolacci takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Carlos Ponck faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Lucas Biglia, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Volkan Babacan kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Lucas Biglia Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu VavaCars Fatih Karagümrük adına Lucas Biglia kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
4
2
İsabetsiz Şut
2
6
Kurtarış
2
1
Korner
1
5
Faul
2
6
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

VavaCars Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir Maç Kadroları

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör: Francesco Farioli

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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