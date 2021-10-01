Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sinan Kurt çıkıyor ve yerine Younes Belhanda oyuna giriyor.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Fraport TAV Antalyaspor, Bünyamin Balcı ile aradığı golü buldu.
Fraport TAV Antalyaspor adına şanssız an Güray Vural tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Bu dakikada Adana Demirspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Metehan Mimaroğlu
Adana Demirspor takımı Mario Balotelli ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mario Balotelli tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Houssam Ghacha sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ofsayt bayrağı Bünyamin Balcı için kalkıyor
Fraport TAV Antalyaspor takımı Güray Vural ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Güray Vural tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Özmert.
Kaan Kanak topa eliyle müdahale ediyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Hakan Özmert ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımında Matias Vargas faul yapıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Enzo Crivelli şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Nuri Şahin oyundan çıkarken Hakan Özmert oyuna giren isim.
Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Deni Milosevic çıkıyor ve yerine Paul Mukairu oyuna giriyor.
Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Yunus Akgün oyundan çıkarken Metehan Mimaroğlu oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruud Boffin geçiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Nuri Şahin faul yapıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.
Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımında Birkir Bjarnason faul yapıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı, sarı kart görüyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Enzo Crivelli faul yapıyor.
Bünyamin Balcı, Mario Balotelli tarafından faulle durdurulduğu için Fraport TAV Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Güray Vural geçiyor.
Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Güray Vural ile köşe vuruşu kullanıyor.
Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor
GOL! Mario Balotelli Adana Demirspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Samet Akaydin geçiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Haji Wright faul yapıyor.
Mario Balotelli için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Güray Vural ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Veysel Sarı şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bünyamin Balcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Simon Deli çıkıyor ve yerine Kaan Kanak oyuna giriyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Houssam Ghacha şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nuri Şahin.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jonas Svensson geçiyor.
Haji Wright - Yunus Akgün mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Haji Wright, sarı kart görüyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Mario Balotelli faul yapıyor.
Fredy ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Nuri Şahin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Nuri Şahin ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Matias Vargas ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Benjamin Stambouli.
Fredy topa eliyle müdahale ediyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Andrea Poli çıkıyor ve yerine Houssam Ghacha oyuna giriyor.
Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Jonas Svensson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor, Ferhat Kaplan ile serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı faul yapıyor.
Adana Demirspor takımından Yunus Akgün şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Fredy ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Güray Vural ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mario Balotelli şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor takımından Samet Akaydin tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Fredy faul yapıyor.
Ofsayt. Haji Wright ceza sahası sol çaprazında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Simon Deli.
Hakem, Andrea Poli tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Güray Vural.
Jonas Svensson - Haji Wright mücadelesinde hakem, Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem Volkan Bayarslan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Jonas Svensson için kaldırdı.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı faul yapıyor.
Adana Demirspor, Joher Rassoul ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Simon Deli faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Enzo Crivelli.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
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Fraport TAV Antalyaspor Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sinan Kurt çıkıyor ve yerine Younes Belhanda oyuna giriyor.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Fraport TAV Antalyaspor, Bünyamin Balcı ile aradığı golü buldu.
Fraport TAV Antalyaspor adına şanssız an Güray Vural tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Bu dakikada Adana Demirspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Metehan Mimaroğlu
Adana Demirspor takımı Mario Balotelli ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mario Balotelli tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Houssam Ghacha sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ofsayt bayrağı Bünyamin Balcı için kalkıyor
Fraport TAV Antalyaspor takımı Güray Vural ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Güray Vural tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Özmert.
Kaan Kanak topa eliyle müdahale ediyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Hakan Özmert ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Özmert.
Adana Demirspor takımında Matias Vargas faul yapıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Enzo Crivelli şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Nuri Şahin oyundan çıkarken Hakan Özmert oyuna giren isim.
Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Deni Milosevic çıkıyor ve yerine Paul Mukairu oyuna giriyor.
Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Yunus Akgün oyundan çıkarken Metehan Mimaroğlu oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruud Boffin geçiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Nuri Şahin faul yapıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.
Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımında Birkir Bjarnason faul yapıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı, sarı kart görüyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Enzo Crivelli faul yapıyor.
Bünyamin Balcı, Mario Balotelli tarafından faulle durdurulduğu için Fraport TAV Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Güray Vural geçiyor.
Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Güray Vural ile köşe vuruşu kullanıyor.
Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor
Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GOL! Mario Balotelli Adana Demirspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Samet Akaydin geçiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Haji Wright faul yapıyor.
Mario Balotelli için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Güray Vural ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Veysel Sarı şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bünyamin Balcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Simon Deli çıkıyor ve yerine Kaan Kanak oyuna giriyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Houssam Ghacha şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nuri Şahin.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jonas Svensson geçiyor.
Adana Demirspor takımında Matias Vargas faul yapıyor.
Haji Wright - Yunus Akgün mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Haji Wright, sarı kart görüyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Mario Balotelli faul yapıyor.
Fredy ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Nuri Şahin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Nuri Şahin ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Matias Vargas ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Benjamin Stambouli.
Fredy topa eliyle müdahale ediyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Andrea Poli çıkıyor ve yerine Houssam Ghacha oyuna giriyor.
Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Jonas Svensson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor, Ferhat Kaplan ile serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı faul yapıyor.
Adana Demirspor takımından Yunus Akgün şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Fredy ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Güray Vural ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mario Balotelli şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor takımından Samet Akaydin tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Fredy faul yapıyor.
Adana Demirspor, Ferhat Kaplan ile serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Enzo Crivelli faul yapıyor.
Ofsayt. Haji Wright ceza sahası sol çaprazında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruud Boffin geçiyor.
Adana Demirspor takımında Birkir Bjarnason faul yapıyor.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Simon Deli.
Hakem, Andrea Poli tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Güray Vural.
Jonas Svensson - Haji Wright mücadelesinde hakem, Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem Volkan Bayarslan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Jonas Svensson için kaldırdı.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı faul yapıyor.
Adana Demirspor, Joher Rassoul ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Simon Deli faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Enzo Crivelli.
Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.