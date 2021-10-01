SPOR

CANLI
Tüm maçlar
Stadyum Antalya Stadyumu Hakem Volkan Bayarslan Maç Saati 01 Oct 2021 | 20:00
61'
İY: 0 - 1
1 1
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Bünyamin Balcı 59'
43' Mario Balotelli

Canlı Maç Anlatımı Fraport TAV Antalyaspor Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sinan Kurt çıkıyor ve yerine Younes Belhanda oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Fraport TAV Antalyaspor, Bünyamin Balcı ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Direk | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor adına şanssız an Güray Vural tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Bu dakikada Adana Demirspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Metehan Mimaroğlu

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı Mario Balotelli ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mario Balotelli tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Houssam Ghacha sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Ofsayt bayrağı Bünyamin Balcı için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımı Güray Vural ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Güray Vural tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Özmert.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Elle Oynama | Adana Demirspor

    Kaan Kanak topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Hakan Özmert ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Özmert.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Matias Vargas faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Enzo Crivelli şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Nuri Şahin oyundan çıkarken Hakan Özmert oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Deni Milosevic çıkıyor ve yerine Paul Mukairu oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Yunus Akgün oyundan çıkarken Metehan Mimaroğlu oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruud Boffin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Nuri Şahin faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Birkir Bjarnason faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Sarı Kart | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Enzo Crivelli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Adana Demirspor

    Bünyamin Balcı, Mario Balotelli tarafından faulle durdurulduğu için Fraport TAV Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Güray Vural geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Güray Vural ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Gooolll | Adana Demirspor

    GOL! Mario Balotelli Adana Demirspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Samet Akaydin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Haji Wright faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Mario Balotelli için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Veysel Sarı şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Bünyamin Balcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Simon Deli çıkıyor ve yerine Kaan Kanak oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Houssam Ghacha şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nuri Şahin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jonas Svensson geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Matias Vargas faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Haji Wright - Yunus Akgün mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Sarı Kart | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Haji Wright, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Mario Balotelli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fredy ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Nuri Şahin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Nuri Şahin ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Matias Vargas ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Benjamin Stambouli.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Elle Oynama | Fraport TAV Antalyaspor

    Fredy topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Oyuna Girme | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Andrea Poli çıkıyor ve yerine Houssam Ghacha oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Jonas Svensson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Ferhat Kaplan ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yunus Akgün şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fredy ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Güray Vural ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Mario Balotelli şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Samet Akaydin tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Fredy faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Ferhat Kaplan ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Enzo Crivelli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Ofsayt. Haji Wright ceza sahası sol çaprazında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruud Boffin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Birkir Bjarnason faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Simon Deli.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Elle Oynama | Fraport TAV Antalyaspor

    Hakem, Andrea Poli tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Güray Vural.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Adana Demirspor

    Jonas Svensson - Haji Wright mücadelesinde hakem, Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Hakem Volkan Bayarslan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Jonas Svensson için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Joher Rassoul ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Simon Deli faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Enzo Crivelli.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
5
5
Kurtarış
1
0
Korner
6
0
Faul
10
9
Ofsayt
2
2
Sarı Kart
2
0
Kırmızı Kart
0
0

Fraport TAV Antalyaspor Adana Demirspor Maç Kadroları

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör: Ersun Yanal

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.