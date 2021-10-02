İsmail Köybaşı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marek Hamsik.
Manolis Siopis, orta saha çizgisine yakın bir noktada Olivier Kemen tarafından faule maruz kalıyor.
Trabzonspor takımından İsmail Köybaşı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Marek Hamsik tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Yukatel Kayserispor takımından Lionel Carole ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Lionel Carole ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Manuel Fernandes tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Yukatel Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Miguel Cardoso oyundan çıkarken İlhan Parlak oyuna giren isim.
Yukatel Kayserispor, Uğur Demirok ile serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımında Gervinho faul yapıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Trabzonspor adına şanssız an Anthony Nwakaeme tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile aradığı golü buldu.
Golün asistini yapan isim Onur Bulut.
Trabzonspor takımında Marek Hamsik faul yapıyor.
Trabzonspor takımından Gervinho ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor, Andreas Cornelius ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Yukatel Kayserispor, Manuel Fernandes ile serbest vuruş kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Onur Bulut.
Onur Bulut, Ahmetcan Kaplan tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımında Manolis Siopis faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Manuel Fernandes.
Trabzonspor takımında Manolis Siopis hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Anthony Nwakaeme şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marek Hamsik.
Yukatel Kayserispor takımında Onur Bulut faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor takımında Olivier Kemen faul yapıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Edgar Ie.
İbrahim Akdağ, Anastasios Bakasetas tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.
Bu dakikada Yukatel Kayserispor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Olivier Kemen
Emrah Başsan ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Trabzonspor takımında Anthony Nwakaeme faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Manuel Fernandes sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor, Manuel Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
Olivier Kemen tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Andreas Cornelius, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Anastasios Bakasetas
Marek Hamsik şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Anastasios Bakasetas Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Marek Hamsik, Emrah Başsan tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Manuel Fernandes, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Trabzonspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manolis Siopis.
Andreas Cornelius tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Onur Bulut tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Manuel Fernandes ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımından Manuel Fernandes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Manuel Fernandes ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Manuel Fernandes, İsmail Köybaşı tarafından faule maruz kalıyor.
Trabzonspor takımından Bruno Peres ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manolis Siopis.
Trabzonspor takımından Andreas Cornelius tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ahmetcan Kaplan, Miguel Cardoso tarafından faule maruz kalıyor.
Andreas Cornelius ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor, Marek Hamsik ile serbest vuruş kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.
Yukatel Kayserispor Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
İsmail Köybaşı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marek Hamsik.
Manolis Siopis, orta saha çizgisine yakın bir noktada Olivier Kemen tarafından faule maruz kalıyor.
Trabzonspor takımından İsmail Köybaşı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Marek Hamsik tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Yukatel Kayserispor takımından Lionel Carole ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Lionel Carole ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Manuel Fernandes tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Yukatel Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Miguel Cardoso oyundan çıkarken İlhan Parlak oyuna giren isim.
Yukatel Kayserispor, Uğur Demirok ile serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımında Gervinho faul yapıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Trabzonspor adına şanssız an Anthony Nwakaeme tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile aradığı golü buldu.
Golün asistini yapan isim Onur Bulut.
Yukatel Kayserispor, Uğur Demirok ile serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımında Marek Hamsik faul yapıyor.
Trabzonspor takımından Gervinho ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor, Andreas Cornelius ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Yukatel Kayserispor takımından Lionel Carole ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor, Manuel Fernandes ile serbest vuruş kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Onur Bulut.
Onur Bulut, Ahmetcan Kaplan tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımında Manolis Siopis faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Manuel Fernandes.
Trabzonspor takımında Manolis Siopis hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Anthony Nwakaeme şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marek Hamsik.
Yukatel Kayserispor takımında Onur Bulut faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor takımında Olivier Kemen faul yapıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Edgar Ie.
İbrahim Akdağ, Anastasios Bakasetas tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.
Yukatel Kayserispor, Manuel Fernandes ile serbest vuruş kullanacak.
Bu dakikada Yukatel Kayserispor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Olivier Kemen
Emrah Başsan ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Yukatel Kayserispor, Uğur Demirok ile serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımında Anthony Nwakaeme faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Manuel Fernandes sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor, Manuel Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
Olivier Kemen tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Andreas Cornelius, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Anastasios Bakasetas
İsmail Köybaşı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Marek Hamsik şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Anastasios Bakasetas Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Marek Hamsik, Emrah Başsan tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Manuel Fernandes, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Trabzonspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manolis Siopis.
Andreas Cornelius tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Onur Bulut tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Manuel Fernandes ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Yukatel Kayserispor, Manuel Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Manuel Fernandes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Manuel Fernandes ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Lionel Carole ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor, Uğur Demirok ile serbest vuruş kullanacak.
Manuel Fernandes, İsmail Köybaşı tarafından faule maruz kalıyor.
Trabzonspor takımından Bruno Peres ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manolis Siopis.
Yukatel Kayserispor takımında Olivier Kemen faul yapıyor.
Trabzonspor takımından Andreas Cornelius tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Anthony Nwakaeme şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ahmetcan Kaplan, Miguel Cardoso tarafından faule maruz kalıyor.
Andreas Cornelius ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor, Marek Hamsik ile serbest vuruş kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.