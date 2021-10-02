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Stadyum Büyükşehir Bld Kadir Has Hakem Tugay Kaan Numanoğlu Maç Saati 02 Oct 2021 | 16:00
52'
İY: 1 - 1
1 1
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
Trabzonspor
Trabzonspor
Emrah Başsan 41'
12' Anastasios Bakasetas

Canlı Maç Anlatımı Yukatel Kayserispor Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    İsmail Köybaşı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marek Hamsik.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Manolis Siopis, orta saha çizgisine yakın bir noktada Olivier Kemen tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından İsmail Köybaşı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Marek Hamsik tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Lionel Carole ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Lionel Carole ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Manuel Fernandes tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Miguel Cardoso oyundan çıkarken İlhan Parlak oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Uğur Demirok ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Gervinho faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Direk | Trabzonspor

    Trabzonspor adına şanssız an Anthony Nwakaeme tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Gooolll | Yukatel Kayserispor

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Asist | Yukatel Kayserispor

    Golün asistini yapan isim Onur Bulut.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Uğur Demirok ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Marek Hamsik faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Gervinho ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Direk | Trabzonspor

    Trabzonspor, Andreas Cornelius ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Lionel Carole ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Manuel Fernandes ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Onur Bulut.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Trabzonspor

    Onur Bulut, Ahmetcan Kaplan tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Manolis Siopis faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Manuel Fernandes.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Sarı Kart | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Manolis Siopis hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Anthony Nwakaeme şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marek Hamsik.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Onur Bulut faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Olivier Kemen faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Edgar Ie.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Trabzonspor

    İbrahim Akdağ, Anastasios Bakasetas tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Manuel Fernandes ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Bu dakikada Yukatel Kayserispor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Olivier Kemen

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Emrah Başsan ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Uğur Demirok ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Anthony Nwakaeme faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Manuel Fernandes sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Manuel Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Olivier Kemen tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Andreas Cornelius, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Anastasios Bakasetas

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    İsmail Köybaşı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Marek Hamsik şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Anastasios Bakasetas Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Marek Hamsik, Emrah Başsan tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Manuel Fernandes, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manolis Siopis.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Andreas Cornelius tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Onur Bulut tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Manuel Fernandes ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Manuel Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Manuel Fernandes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Manuel Fernandes ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Lionel Carole ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Uğur Demirok ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Trabzonspor

    Manuel Fernandes, İsmail Köybaşı tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Bruno Peres ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manolis Siopis.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Olivier Kemen faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Andreas Cornelius tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Anthony Nwakaeme şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Ahmetcan Kaplan, Miguel Cardoso tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Andreas Cornelius ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Marek Hamsik ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Yukatel Kayserispor Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
2
3
İsabetsiz Şut
7
9
Kurtarış
2
1
Korner
4
1
Faul
6
7
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Yukatel Kayserispor Trabzonspor Maç Kadroları

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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