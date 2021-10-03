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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 03 Oct 2021 | 16:00
70'
İY: 2 - 0
2 1
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Mergim Berisha 16' Luiz Gustavo 45'
53' Michal Travnik

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Oyuna Girme | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yusuf Erdoğan çıkıyor ve yerine Nicolai Jorgensen oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Miha Zajc sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Miha Zajc ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Diego Rossi çıkıyor ve yerine Mert Hakan Yandaş oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Michal Travnik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Michal Travnik geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Serdar Aziz faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Yusuf Erdoğan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Nabil Dirar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Umut Bozok hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Diego Rossi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertuğrul Taşkıran geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Faul | Fenerbahçe

    Luiz Gustavo - Ryan Donk mücadelesinde hakem, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Enner Valencia tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Donk geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Luiz Gustavo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Florent Hadergjonaj.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Luiz Gustavo, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Enner Valencia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Nabil Dirar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Michal Travnik.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Enner Valencia faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Serdar Dursun çıkıyor ve yerine Enner Valencia oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Muhammed Gümüşkaya oyundan çıkarken Filip Novak oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Mergim Berisha ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Gooolll | Kasımpaşa

    GOL! Michal Travnik, farkı 1'e indiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Asist | Kasımpaşa

    Golün asistini yapan isim Umut Bozok.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Kim Min-Jae ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Faul | Kasımpaşa

    Luiz Gustavo, Michal Travnik tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Altay Bayındır ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Faul | Kasımpaşa

    Altay Bayındır, Umut Bozok tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Faul | Fenerbahçe

    Taç çizgisine yakın bir yerde Florent Hadergjonaj, Muhammed Gümüşkaya tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Michal Travnik ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Ferdi Kadıoğlu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Miguel Crespo oyundan çıkarken Miha Zajc oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Evren Eren Elmalı oyundan çıkarken Sakıb Aytaç oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Haris Hajradinovic oyundan çıkarken Nabil Dirar oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Asist | Kasımpaşa

    Golün asistini yapan isim Umut Bozok.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Asist | Fenerbahçe

    Golün asistini yapan isim Diego Rossi.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Luiz Gustavo ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Diego Rossi hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Rakip ceza sahası önünde bulunan Umut Bozok ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Muhammed Gümüşkaya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Ofsayt. Evren Eren Elmalı ceza sahası sol çaprazında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Evren Eren Elmalı geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | Fenerbahçe

    Umut Bozok, Kim Min-Jae tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Diego Rossi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Serdar Dursun için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Muhammed Gümüşkaya geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Miguel Crespo ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Miguel Crespo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Miguel Crespo ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Attila Szalai şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Loret Sadiku, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Faul | Kasımpaşa

    Muhammed Gümüşkaya, Loret Sadiku tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Serdar Aziz ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Mergim Berisha için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Umut Bozok için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Evren Eren Elmalı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Eysseric geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Serdar Aziz faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Michal Travnik.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Donk geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Miguel Crespo hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Miguel Crespo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Miguel Crespo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ çaprazdan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Donk geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Elle Oynama | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Muhammed Gümüşkaya topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Umut Bozok şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    | Fenerbahçe

    Serdar Dursun tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Ofsayt. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Yusuf Erdoğan

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Ferdi Kadıoğlu tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ertuğrul Taşkıran.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Diego Rossi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Miguel Crespo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Attila Szalai.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Luiz Gustavo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sol çaprazdan Muhammed Gümüşkaya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Asist | Fenerbahçe

    Golün asistini yapan isim Diego Rossi.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Mergim Berisha Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Haris Hajradinovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Attila Szalai faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Diego Rossi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Ferdi Kadıoğlu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Serdar Aziz geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Serdar Aziz sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Muhammed Gümüşkaya ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Tarkan Serbest faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Serdar Aziz faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Mergim Berisha ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Fenerbahçe Kasımpaşa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Kasımpaşa Kasımpaşa
İsabetli Şut
5
2
İsabetsiz Şut
4
2
Kurtarış
1
3
Korner
3
2
Faul
15
6
Ofsayt
2
4
Sarı Kart
3
2
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Kasımpaşa Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

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