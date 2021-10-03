Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yusuf Erdoğan çıkıyor ve yerine Nicolai Jorgensen oyuna giriyor.
Fenerbahçe takımından Miha Zajc sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe, Miha Zajc ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Diego Rossi çıkıyor ve yerine Mert Hakan Yandaş oyuna giriyor.
Kasımpaşa takımından Michal Travnik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Michal Travnik geçiyor.
Fenerbahçe takımında Serdar Aziz faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Yusuf Erdoğan.
Kasımpaşa takımından Nabil Dirar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımında Umut Bozok hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Diego Rossi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertuğrul Taşkıran geçiyor.
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Luiz Gustavo - Ryan Donk mücadelesinde hakem, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
Fenerbahçe takımından Enner Valencia tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Donk geçiyor.
Fenerbahçe takımında Luiz Gustavo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Florent Hadergjonaj.
Fenerbahçe takımında Luiz Gustavo, sarı kart görüyor.
Enner Valencia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Michal Travnik.
Fenerbahçe takımında Enner Valencia faul yapıyor.
Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Serdar Dursun çıkıyor ve yerine Enner Valencia oyuna giriyor.
Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Muhammed Gümüşkaya oyundan çıkarken Filip Novak oyuna giren isim.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Mergim Berisha ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GOL! Michal Travnik, farkı 1'e indiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Umut Bozok.
Fenerbahçe, Kim Min-Jae ile serbest vuruş kullanacak.
Luiz Gustavo, Michal Travnik tarafından faulle durduruluyor.
Fenerbahçe, Altay Bayındır ile serbest vuruş kullanacak.
Altay Bayındır, Umut Bozok tarafından faule maruz kalıyor.
Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Taç çizgisine yakın bir yerde Florent Hadergjonaj, Muhammed Gümüşkaya tarafından faule maruz kalıyor.
Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Kasımpaşa, Michal Travnik ile serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımında Ferdi Kadıoğlu faul yapıyor.
Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Miguel Crespo oyundan çıkarken Miha Zajc oyuna giren isim.
Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Evren Eren Elmalı oyundan çıkarken Sakıb Aytaç oyuna giren isim.
Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Haris Hajradinovic oyundan çıkarken Nabil Dirar oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Golün asistini yapan isim Diego Rossi.
GOL! Luiz Gustavo ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.
Fenerbahçe takımında Diego Rossi hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Rakip ceza sahası önünde bulunan Umut Bozok ofsayta yakalanıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Muhammed Gümüşkaya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ofsayt. Evren Eren Elmalı ceza sahası sol çaprazında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Evren Eren Elmalı geçiyor.
Umut Bozok, Kim Min-Jae tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Diego Rossi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Serdar Dursun için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Muhammed Gümüşkaya geçiyor.
Fenerbahçe, Miguel Crespo ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor.
Fenerbahçe takımından Miguel Crespo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe takımından Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe takımından Attila Szalai şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımında Loret Sadiku, sarı kart görüyor.
Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Muhammed Gümüşkaya, Loret Sadiku tarafından faulle durduruluyor.
Fenerbahçe, Serdar Aziz ile serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Mergim Berisha için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Umut Bozok için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Kasımpaşa takımından Evren Eren Elmalı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Eysseric geçiyor.
Fenerbahçe takımında Serdar Aziz faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Michal Travnik.
Fenerbahçe takımında Miguel Crespo hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Fenerbahçe takımında Miguel Crespo faul yapıyor.
Kasımpaşa takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.
Sağ çaprazdan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fenerbahçe takımında Muhammed Gümüşkaya topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Kasımpaşa takımından Umut Bozok şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Serdar Dursun tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
Ofsayt. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Yusuf Erdoğan
Ferdi Kadıoğlu tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ertuğrul Taşkıran.
Fenerbahçe takımında Diego Rossi faul yapıyor.
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Attila Szalai.
Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Luiz Gustavo.
Sol çaprazdan Muhammed Gümüşkaya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GOL! Mergim Berisha Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Haris Hajradinovic.
Fenerbahçe takımında Attila Szalai faul yapıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Diego Rossi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Ferdi Kadıoğlu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Serdar Aziz geçiyor.
Fenerbahçe takımından Serdar Aziz sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Muhammed Gümüşkaya ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımında Tarkan Serbest faul yapıyor.
Fenerbahçe takımında Serdar Aziz faul yapıyor.
Mergim Berisha ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
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Fenerbahçe Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yusuf Erdoğan çıkıyor ve yerine Nicolai Jorgensen oyuna giriyor.
Fenerbahçe takımından Miha Zajc sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe, Miha Zajc ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Diego Rossi çıkıyor ve yerine Mert Hakan Yandaş oyuna giriyor.
Kasımpaşa takımından Michal Travnik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Michal Travnik geçiyor.
Fenerbahçe takımında Serdar Aziz faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Yusuf Erdoğan.
Kasımpaşa takımından Nabil Dirar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımında Umut Bozok hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Diego Rossi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertuğrul Taşkıran geçiyor.
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Luiz Gustavo - Ryan Donk mücadelesinde hakem, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
Fenerbahçe takımından Enner Valencia tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Donk geçiyor.
Fenerbahçe takımında Luiz Gustavo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Florent Hadergjonaj.
Fenerbahçe takımında Luiz Gustavo, sarı kart görüyor.
Enner Valencia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımından Nabil Dirar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Michal Travnik.
Fenerbahçe takımında Enner Valencia faul yapıyor.
Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Serdar Dursun çıkıyor ve yerine Enner Valencia oyuna giriyor.
Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Muhammed Gümüşkaya oyundan çıkarken Filip Novak oyuna giren isim.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Mergim Berisha ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GOL! Michal Travnik, farkı 1'e indiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Umut Bozok.
Fenerbahçe, Kim Min-Jae ile serbest vuruş kullanacak.
Luiz Gustavo, Michal Travnik tarafından faulle durduruluyor.
Fenerbahçe, Altay Bayındır ile serbest vuruş kullanacak.
Altay Bayındır, Umut Bozok tarafından faule maruz kalıyor.
Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Taç çizgisine yakın bir yerde Florent Hadergjonaj, Muhammed Gümüşkaya tarafından faule maruz kalıyor.
Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Kasımpaşa, Michal Travnik ile serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımında Ferdi Kadıoğlu faul yapıyor.
Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Miguel Crespo oyundan çıkarken Miha Zajc oyuna giren isim.
Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Evren Eren Elmalı oyundan çıkarken Sakıb Aytaç oyuna giren isim.
Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Haris Hajradinovic oyundan çıkarken Nabil Dirar oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Golün asistini yapan isim Umut Bozok.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Golün asistini yapan isim Diego Rossi.
GOL! Luiz Gustavo ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.
Fenerbahçe takımında Diego Rossi hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Rakip ceza sahası önünde bulunan Umut Bozok ofsayta yakalanıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Muhammed Gümüşkaya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ofsayt. Evren Eren Elmalı ceza sahası sol çaprazında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Evren Eren Elmalı geçiyor.
Umut Bozok, Kim Min-Jae tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Diego Rossi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Serdar Dursun için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Muhammed Gümüşkaya geçiyor.
Fenerbahçe, Miguel Crespo ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor.
Fenerbahçe takımından Miguel Crespo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe takımından Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe, Miguel Crespo ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fenerbahçe takımından Attila Szalai şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımında Loret Sadiku, sarı kart görüyor.
Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Muhammed Gümüşkaya, Loret Sadiku tarafından faulle durduruluyor.
Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fenerbahçe, Serdar Aziz ile serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Mergim Berisha için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Umut Bozok için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Kasımpaşa takımından Evren Eren Elmalı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Eysseric geçiyor.
Fenerbahçe takımında Serdar Aziz faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Michal Travnik.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Donk geçiyor.
Fenerbahçe takımında Miguel Crespo hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Fenerbahçe takımında Miguel Crespo faul yapıyor.
Fenerbahçe takımında Miguel Crespo faul yapıyor.
Kasımpaşa takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.
Sağ çaprazdan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Donk geçiyor.
Fenerbahçe takımında Muhammed Gümüşkaya topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Kasımpaşa takımından Umut Bozok şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Serdar Dursun tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
Ofsayt. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Yusuf Erdoğan
Ferdi Kadıoğlu tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ertuğrul Taşkıran.
Fenerbahçe takımında Diego Rossi faul yapıyor.
Fenerbahçe takımından Miguel Crespo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Attila Szalai.
Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Luiz Gustavo.
Sol çaprazdan Muhammed Gümüşkaya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Golün asistini yapan isim Diego Rossi.
GOL! Mergim Berisha Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Haris Hajradinovic.
Fenerbahçe takımında Attila Szalai faul yapıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Diego Rossi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Ferdi Kadıoğlu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Serdar Aziz geçiyor.
Fenerbahçe takımından Serdar Aziz sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Muhammed Gümüşkaya ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımında Tarkan Serbest faul yapıyor.
Fenerbahçe takımında Serdar Aziz faul yapıyor.
Mergim Berisha ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.