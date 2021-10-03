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Stadyum Çaykur Didi Hakem Ali Palabıyık Maç Saati 03 Oct 2021 | 19:00
2'
0 0
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Galatasaray
Galatasaray

Canlı Maç Anlatımı Çaykur Rizespor Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Çaykur Rizespor Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Çaykur Rizespor Galatasaray Maç Kadroları

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor İlk 11

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Fatih Terim

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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