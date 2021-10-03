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Çaykur Didi
Ali Palabıyık
03 Oct 2021 | 19:00
2'
0
0
Çaykur Rizespor
Galatasaray
CANLI ANLATIM
İSTATİSTİKLER
MAÇ KADROSU
Çaykur Rizespor Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Çaykur Rizespor Galatasaray Maç İstatistikleri
Topla Oynama
Çaykur Rizespor
0
0
%
Galatasaray
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0
Çaykur Rizespor Galatasaray Maç Kadroları
Çaykur Rizespor İlk 11
23
Gökhan Akkan
Kaleci
5
Selim Ay
Defans
14
Bryan Dabo
Defans
3
Sebastian Holmen
Defans
88
Cemali Sertel
Defans
10
Fernando Boldrin
Ortasaha
8
Damjan Djokovic
Ortasaha
52
Erik Sabo
Ortasaha
9
Tyler Boyd
Ortasaha
50
Aminu Umar
Ortasaha
20
Joel Pohjanpalo
Forvet
Teknik Direktör:
Hamza Hamzaoğlu
Galatasaray İlk 11
1
Fernando Muslera
Kaleci
6
Patrick Van Aanholt
Defans
5
Alpaslan Öztürk
Defans
2
DeAndre Yedlin
Defans
25
Victor Nelsson
Defans
8
Ryan Babel
Ortasaha
89
Sofiane Feghouli
Ortasaha
4
Taylan Antalyalı
Ortasaha
33
Alexandru Cicaldau
Ortasaha
22
Berkan Kutlu
Ortasaha
11
Mostafa Mohamed
Forvet
Teknik Direktör:
Fatih Terim
Çaykur Rizespor Yedekler
1
Tarık Çetin
Kaleci
35
Alberk Koç
Defans
22
Emir Han Topçu
Defans
33
Anıl Yaşar
Defans
4
Alper Potuk
Ortasaha
21
Lebogang Phiri
Ortasaha
99
Eren Karadağ
Ortasaha
53
Yannick Bolasie
Forvet
19
Deniz Hümmet
Forvet
66
Güvenç Usta
Forvet
Galatasaray Yedekler
99
Fatih Öztürk
Kaleci
27
Christian Luyindama
Defans
19
Ömer Bayram
Ortasaha
54
Emre Kılınç
Ortasaha
7
Kerem Aktürkoğlu
Ortasaha
21
Olimpiu Morutan
Ortasaha
12
Gustavo Assunçao
Ortasaha
90
Mbaye Diagne
Forvet
53
Barış Alper Yılmaz
Forvet
67
Halil Dervişoğlu
Forvet
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Çaykur Rizespor Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.