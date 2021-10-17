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Trabzonspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Trabzonspor takımından Gervinho çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Djaniny tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Trabzonspor takımından Bruno Peres tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Anastasios Bakasetas.
Fenerbahçe takımında Enner Valencia faul yapıyor.
Trabzonspor takımından Bruno Peres ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Berat Özdemir, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Gervinho – Ferdi Kadıoğlu mücadelesinde hakem, korner bayrağına yakın bir noktada Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bright Osayi-Samuel.
Fenerbahçe takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Filip Novak.
Fenerbahçe takımında Luiz Gustavo, sarı kart görüyor.
Miguel Crespo, Stefano Denswil tarafından faulle durduruluyor.
Fenerbahçe takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ferdi Kadıoğlu geçiyor.
Trabzonspor takımında Gervinho faul yapıyor.
Fenerbahçe, Miguel Crespo ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Anastasios Bakasetas - Miguel Crespo mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Enner Valencia, Edgar Ie tarafından faulle durdurulduğu için Fenerbahçe orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Bruno Peres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bright Osayi-Samuel geçiyor.
Anthony Nwakaeme topa eliyle müdahale ediyor.
Fenerbahçe takımından Ferdi Kadıoğlu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile aradığı golü buldu.
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.
Maçta daha önce sarı kart gören Kim Min-Jae, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.
Fenerbahçe takımında Kim Min-Jae faul yapıyor.
Ceza sahasında Diego Rossi topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Mesut Özil tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Djaniny ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Stefano Denswil.
Fenerbahçe takımında Miguel Crespo yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.
Fenerbahçe takımından Ferdi Kadıoğlu sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Altay Bayındır kullanacak.
Trabzonspor takımında Anthony Nwakaeme faul yapıyor.
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Altay Bayındır.
Fenerbahçe takımında Kim Min-Jae hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Kim Min-Jae - Gervinho mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
Trabzonspor takımında Anastasios Bakasetas faul yapıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Anastasios Bakasetas.
Fenerbahçe takımından Bright Osayi-Samuel sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımından Anthony Nwakaeme ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Anastasios Bakasetas geçiyor.
Fenerbahçe takımında Miguel Crespo faul yapıyor.
Golün asistini yapan isim Enner Valencia.
GOL! Diego Rossi Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.
Gervinho ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Filip Novak ile Djaniny arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Filip Novak. Taç çizgisine yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.
Trabzonspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bruno Peres.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.