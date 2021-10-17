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Stadyum Medical Park Stadyumu Hakem Ali Şansalan Maç Saati 17 Ekim 19:00
43'
1 1
Trabzonspor
Trabzonspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Anastasios Bakasetas 25'
3' Diego Rossi

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    43'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Gervinho çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    42'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Djaniny tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    42'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Bruno Peres tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Anastasios Bakasetas.

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    41'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Enner Valencia faul yapıyor.

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    41'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Bruno Peres ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    40'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Berat Özdemir, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    38'
    Faul | Trabzonspor

    Gervinho – Ferdi Kadıoğlu mücadelesinde hakem, korner bayrağına yakın bir noktada Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.

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    38'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bright Osayi-Samuel.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Filip Novak.

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    37'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Luiz Gustavo, sarı kart görüyor.

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    37'
    Faul | Trabzonspor

    Miguel Crespo, Stefano Denswil tarafından faulle durduruluyor.

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    32'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ferdi Kadıoğlu geçiyor.

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    31'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Gervinho faul yapıyor.

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    29'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Miguel Crespo ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    29'
    Faul | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas - Miguel Crespo mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Trabzonspor

    Enner Valencia, Edgar Ie tarafından faulle durdurulduğu için Fenerbahçe orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Bruno Peres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    27'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bright Osayi-Samuel geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Elle Oynama | Trabzonspor

    Anthony Nwakaeme topa eliyle müdahale ediyor.

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    26'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Ferdi Kadıoğlu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile aradığı golü buldu.

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    25'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.

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    23'
    İkinci Sarı Kart | Fenerbahçe

    Maçta daha önce sarı kart gören Kim Min-Jae, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.

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    23'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Kim Min-Jae faul yapıyor.

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    22'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Ceza sahasında Diego Rossi topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    21'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Mesut Özil tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Djaniny ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Stefano Denswil.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Elle Oynama | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Miguel Crespo yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Ferdi Kadıoğlu sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Fenerbahçe

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Altay Bayındır kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Anthony Nwakaeme faul yapıyor.

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    15'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Altay Bayındır.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Kim Min-Jae hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Fenerbahçe

    Kim Min-Jae - Gervinho mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Anastasios Bakasetas faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Anastasios Bakasetas.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Bright Osayi-Samuel sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anthony Nwakaeme ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Anastasios Bakasetas geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Miguel Crespo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Asist | Fenerbahçe

    Golün asistini yapan isim Enner Valencia.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Diego Rossi Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Gervinho ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Fenerbahçe

    Filip Novak ile Djaniny arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Filip Novak. Taç çizgisine yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bruno Peres.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Trabzonspor Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
2
3
İsabetsiz Şut
6
0
Kurtarış
2
1
Korner
0
0
Faul
8
6
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
1

Trabzonspor Fenerbahçe Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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