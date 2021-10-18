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Stadyum Bahçeşehir Okulları Stadyumu Hakem Ümit Öztürk Maç Saati 18 Ekim 20:00
22'
1 2
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
Efecan Karaca 14'
9' Onur Bulut 15' Mario Gavranovic

Canlı Maç Anlatımı Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

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    20'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Davidson ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    15'
    Asist | Yukatel Kayserispor

    Mame Thiam, gol pasını veren isim.

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    15'
    Gooolll | Yukatel Kayserispor

    GOL! Mario Gavranovic Yukatel Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    14'
    Gooolll | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Aytemiz Alanyaspor takımı, Efecan Karaca ile eşitliği sağlıyor.

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    9'
    Gooolll | Yukatel Kayserispor

    GOL! Onur Bulut Yukatel Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    9'
    Asist | Yukatel Kayserispor

    Golün asistini yapan isim Mario Gavranovic.

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    8'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Emre Akbaba rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    7'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Davidson ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Lionel Carole önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Lionel Carole tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Joseph Attamah altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Aytemiz Alanyaspor Yukatel Kayserispor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor
0 0 %
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
İsabetli Şut
3
2
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
0
2
Korner
2
1
Faul
1
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Aytemiz Alanyaspor Yukatel Kayserispor Maç Kadroları

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor Yedekler

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

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