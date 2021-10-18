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Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Aytemiz Alanyaspor, Davidson ile köşe vuruşu kullanıyor.
Mame Thiam, gol pasını veren isim.
GOL! Mario Gavranovic Yukatel Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.
GOL! Aytemiz Alanyaspor takımı, Efecan Karaca ile eşitliği sağlıyor.
GOL! Onur Bulut Yukatel Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Mario Gavranovic.
Emre Akbaba rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Davidson ile köşe vuruşu kullanıyor.
Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Lionel Carole önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Lionel Carole tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Joseph Attamah altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.