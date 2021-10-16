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Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Pedro Henrique oyundan çıkarken Sefa Yılmaz oyuna giren isim.
Erdoğan Yeşilyurt, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Fredy, sarı kart görüyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Mustapha Yatabare, sarı kart görüyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Pedro Henrique, sarı kart görüyor.
Mustapha Yatabare ofsayta yakalanıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Olarenwaju Kayode çıkıyor ve yerine Mustapha Yatabare oyuna giriyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Amilton çıkıyor ve yerine Houssam Ghacha oyuna giriyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Doğukan Sinik oyundan çıkarken Eren Albayrak oyuna giren isim.
Hakan Özmert ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Pedro Henrique altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Haji Wright altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rakip ceza sahası önünde bulunan Hakan Arslan ofsayta yakalanıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Enzo Crivelli çıkıyor ve yerine Haji Wright oyuna giriyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Enzo Crivelli hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Demir Grup Sivasspor takımı Hakan Arslan ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Hakan Arslan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Olarenwaju Kayode, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Amilton hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Enzo Crivelli
Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Ahmet Oğuz oyundan çıkarken Erdoğan Yeşilyurt oyuna giren isim.
Demir Grup Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fredrik Ulvestad çıkıyor ve yerine Isaac Cofie oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Ruud Boffin, sarı kart görüyor.
Maçın ilk yarısı 2-2 sonuçlanıyor
Uğur Çiftçi, gol pasını veren isim.
Fredy, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
GOL! Demir Grup Sivasspor takımı, Olarenwaju Kayode ile eşitliği sağlıyor.
Olarenwaju Kayode altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Fredy rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
GOL! Doğukan Sinik takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Fredy.
Doğukan Sinik, gol pasını veren isim.
GOL! Fraport TAV Antalyaspor takımı, Fredy ile eşitliği sağlıyor.
Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Hakan Özmert
Hakan Özmert ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Enzo Crivelli tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
GOL! Caner Osmanpaşa Demir Grup Sivasspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Max Gradel.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.