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Stadyum Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu Hakem Mete Kalkavan Maç Saati 16 Ekim 16:00
87'
İY: 2 - 2
2 2
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Caner Osmanpaşa 10' Olarenwaju Kayode 45'
24' Fredy 42' Doğukan Sinik

Canlı Maç Anlatımı Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    88'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Pedro Henrique oyundan çıkarken Sefa Yılmaz oyuna giren isim.

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    85'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Erdoğan Yeşilyurt, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    84'
    Sarı Kart | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Fredy, sarı kart görüyor.

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    82'
    Sarı Kart | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Mustapha Yatabare, sarı kart görüyor.

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    81'
    Sarı Kart | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Pedro Henrique, sarı kart görüyor.

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    78'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Mustapha Yatabare ofsayta yakalanıyor.

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    75'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Olarenwaju Kayode çıkıyor ve yerine Mustapha Yatabare oyuna giriyor.

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    74'
    Oyuna Girme | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Amilton çıkıyor ve yerine Houssam Ghacha oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Oyuna Girme | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Doğukan Sinik oyundan çıkarken Eren Albayrak oyuna giren isim.

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    73'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Hakan Özmert ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    67'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Pedro Henrique altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    60'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Haji Wright altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    59'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Rakip ceza sahası önünde bulunan Hakan Arslan ofsayta yakalanıyor.

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    59'
    Oyuna Girme | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Enzo Crivelli çıkıyor ve yerine Haji Wright oyuna giriyor.

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    56'
    Sarı Kart | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Enzo Crivelli hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    54'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımı Hakan Arslan ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Hakan Arslan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    49'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Olarenwaju Kayode, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    48'
    Sarı Kart | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Amilton hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    47'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Enzo Crivelli

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    46'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Ahmet Oğuz oyundan çıkarken Erdoğan Yeşilyurt oyuna giren isim.

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    46'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fredrik Ulvestad çıkıyor ve yerine Isaac Cofie oyuna giriyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    Sarı Kart | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Ruud Boffin, sarı kart görüyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 2-2 sonuçlanıyor

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    45'
    Asist | Demir Grup Sivasspor

    Uğur Çiftçi, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fredy, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    45'
    Gooolll | Demir Grup Sivasspor

    GOL! Demir Grup Sivasspor takımı, Olarenwaju Kayode ile eşitliği sağlıyor.

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    45'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Olarenwaju Kayode altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    44'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fredy rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    42'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Doğukan Sinik takımını öne geçiren golü atıyor.

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    42'
    Asist | Fraport TAV Antalyaspor

    Golün asistini yapan isim Fredy.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Asist | Fraport TAV Antalyaspor

    Doğukan Sinik, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Fraport TAV Antalyaspor takımı, Fredy ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Hakan Özmert

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Hakan Özmert ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Enzo Crivelli tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Gooolll | Demir Grup Sivasspor

    GOL! Caner Osmanpaşa Demir Grup Sivasspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Asist | Demir Grup Sivasspor

    Golün asistini yapan isim Max Gradel.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Sarı Kart | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Demir Grup Sivasspor Fraport TAV Antalyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
0 0 %
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
İsabetli Şut
2
3
İsabetsiz Şut
6
5
Kurtarış
1
0
Korner
1
2
Faul
18
14
Ofsayt
2
2
Sarı Kart
2
5
Kırmızı Kart
0
0

Demir Grup Sivasspor Fraport TAV Antalyaspor Maç Kadroları

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

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