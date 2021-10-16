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Adana Demirspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı
Hakem Fırat Aydınus yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Matias Vargas için kaldırdı.
Ceza sahası içinde topla buluşan Matias Vargas, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor takımından Jonas Svensson ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor, Yunus Akgün ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Adana Demirspor takımından Yunus Akgün şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Wallace ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımından Benjamin Stambouli şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rakip ceza sahası önünden Benjamin Stambouli ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Simon Deli ile Adem Büyük arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Simon Deli. Yarı alanın ortalarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımı oyuna başlayacak.
Ofsayt bayrağı Mario Balotelli için kalkıyor
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.