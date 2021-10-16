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Stadyum Yeni Adana Stadyumu Hakem Fırat Aydınus Maç Saati 16 Ekim 19:00
23'
0 0
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

Canlı Maç Anlatımı Adana Demirspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    23'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Hakem Fırat Aydınus yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Matias Vargas için kaldırdı.

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    19'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Matias Vargas, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    15'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Jonas Svensson ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    14'
    Korner | Adana Demirspor

    Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    14'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    13'
    Direk | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Yunus Akgün ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

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    7'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yunus Akgün şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    5'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Wallace ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Benjamin Stambouli şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Rakip ceza sahası önünden Benjamin Stambouli ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    4'
    Faul | Adana Demirspor

    Simon Deli ile Adem Büyük arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Simon Deli. Yarı alanın ortalarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımı oyuna başlayacak.

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    2'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Ofsayt bayrağı Mario Balotelli için kalkıyor

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Adana Demirspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Adana Demirspor Adana Demirspor
0 0 %
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
İsabetli Şut
0
2
İsabetsiz Şut
4
0
Kurtarış
2
0
Korner
1
0
Faul
1
0
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Adana Demirspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Maç Kadroları

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yedekler

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