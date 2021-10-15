Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Medipol Başakşehir - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Güven Yalçın altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Domagoj Vida.
Rıdvan Yılmaz, Junior Caiçara tarafından faulle durduruluyor.
Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye ile serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımında Welinton Silva faul yapıyor.
Güven Yalçın, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Volkan Babacan kurtarıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rıdvan Yılmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rıdvan Yılmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Berkay Özcan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Güven Yalçın, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Volkan Babacan kurtarıyor.
Beşiktaş takımından Michy Batshuayi şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Beşiktaş takımından Josef De Souza şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Michy Batshuayi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Beşiktaş takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.
Medipol Başakşehir takımında Nacer Chadli yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topu eliyle kontrol ediyor.
Ofsayt bayrağı Michy Batshuayi için kalkıyor
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Youssouf Ndayishimiye kullanacak.
Beşiktaş takımında Valentin Rosier faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımından Junior Caiçara tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Rachid Ghezzal kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Lucas Lima faul yapıyor.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Josef De Souza geçiyor.
Beşiktaş takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rachid Ghezzal.
Rachid Ghezzal, Lucas Lima tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Josef De Souza, Stefano Okaka tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş, Josef De Souza ile serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.
Deniz Türüç tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Beşiktaş takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Rıdvan Yılmaz geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Edin Visca faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.