SPOR

CANLI
Tüm maçlar
Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 15 Ekim 20:00
34'
0 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Beşiktaş
Beşiktaş

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Güven Yalçın altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Domagoj Vida.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Rıdvan Yılmaz, Junior Caiçara tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Welinton Silva faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Güven Yalçın, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Volkan Babacan kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rıdvan Yılmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Rıdvan Yılmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Berkay Özcan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Güven Yalçın, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Volkan Babacan kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Michy Batshuayi şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Josef De Souza şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Michy Batshuayi için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Elle Oynama | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Nacer Chadli yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topu eliyle kontrol ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Ofsayt bayrağı Michy Batshuayi için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Youssouf Ndayishimiye kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Valentin Rosier faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Junior Caiçara tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Beşiktaş

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Rachid Ghezzal kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Lucas Lima faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Josef De Souza geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rachid Ghezzal.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Rachid Ghezzal, Lucas Lima tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Josef De Souza, Stefano Okaka tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Josef De Souza ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Rıdvan Yılmaz geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Edin Visca faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Medipol Başakşehir Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
2
3
Kurtarış
2
1
Korner
0
0
Faul
7
2
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir Beşiktaş Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.