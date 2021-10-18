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Stadyum Yeni Hatay Stadyumu Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 18 Ekim 20:00
20'
0 0
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Gaziantep FK
Gaziantep FK

Canlı Maç Anlatımı Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

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    16'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Emre Çolak ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    7'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Rakip yarı alanın ortalarında Ayoub El Kaabi topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    5'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Mame Diouf için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Atakaş Hatayspor Gaziantep FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
0 0 %
Gaziantep FK Gaziantep FK
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
2
5
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Atakaş Hatayspor Gaziantep FK Maç Kadroları

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erol Bulut

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

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