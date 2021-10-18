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Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
Emre Çolak ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rakip yarı alanın ortalarında Ayoub El Kaabi topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Mame Diouf için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.