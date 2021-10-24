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Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Lucas Lima rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Edin Visca, gol pasını veren isim.
GOL! Berkay Özcan Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mahmut Tekdemir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Naldo ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımında Berkay Özcan faul yapıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Amilton ile serbest vuruş kullanacak.
Amilton, Alexandu Epureanu tarafından faulle durduruluyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Amilton ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Fedor Kudryashov geçiyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Güray Vural, Youssouf Ndayishimiye tarafından faulle durduruluyor.
Medipol Başakşehir takımından Stefano Okaka ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Alexandu Epureanu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakan Özmert - Alexandu Epureanu mücadelesinde hakem, Fraport TAV Antalyaspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.
Doğukan Sinik, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Volkan Babacan kurtarıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tolga Ciğerci.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı faul yapıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mahmut Tekdemir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Hakem, Mahmut Tekdemir tarafından yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Fraport TAV Antalyaspor adına Fedor Kudryashov kullanacak.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Alexandu Epureanu kullanacak.
Veysel Sarı ile Stefano Okaka arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Veysel Sarı. Yarı alanın ortalarından Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Veysel Sarı geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor.
Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mahmut Tekdemir, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Güray Vural tarafından faule maruz kalıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Güray Vural geçiyor.
Fredy, Mahmut Tekdemir tarafından faulle durdurulduğu için Fraport TAV Antalyaspor orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Junior Caiçara kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Güray Vural sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.