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Stadyum Antalya Stadyumu Hakem Yaşar Kemal Uğurlu Maç Saati 24 Ekim 16:00
36'
0 1
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
32' Berkay Özcan

Canlı Maç Anlatımı Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    35'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    32'
    Asist | Medipol Başakşehir

    Edin Visca, gol pasını veren isim.

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    32'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Berkay Özcan Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.

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    29'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mahmut Tekdemir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    29'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    26'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Naldo ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

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    25'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    25'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Berkay Özcan faul yapıyor.

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    24'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Amilton ile serbest vuruş kullanacak.

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    24'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Amilton, Alexandu Epureanu tarafından faulle durduruluyor.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Amilton ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    23'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Fedor Kudryashov geçiyor.

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    22'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Güray Vural, Youssouf Ndayishimiye tarafından faulle durduruluyor.

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    21'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Stefano Okaka ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    21'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    20'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Alexandu Epureanu kullanacak.

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    20'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    20'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Hakan Özmert - Alexandu Epureanu mücadelesinde hakem, Fraport TAV Antalyaspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

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    18'
    İsabetli Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Doğukan Sinik, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Volkan Babacan kurtarıyor.

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    17'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tolga Ciğerci.

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    17'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı faul yapıyor.

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    16'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mahmut Tekdemir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    14'
    Elle Oynama | Medipol Başakşehir

    Hakem, Mahmut Tekdemir tarafından yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    14'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Fraport TAV Antalyaspor adına Fedor Kudryashov kullanacak.

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    13'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Alexandu Epureanu kullanacak.

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    13'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Veysel Sarı ile Stefano Okaka arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Veysel Sarı. Yarı alanın ortalarından Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.

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    12'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Veysel Sarı geçiyor.

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    11'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    6'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Mahmut Tekdemir, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Güray Vural tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Güray Vural geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Fredy, Mahmut Tekdemir tarafından faulle durdurulduğu için Fraport TAV Antalyaspor orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Junior Caiçara kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Güray Vural sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
1
1
Korner
0
0
Faul
4
6
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fraport TAV Antalyaspor Medipol Başakşehir Maç Kadroları

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

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