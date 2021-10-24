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Stadyum Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu Hakem Bahattin Şimşek Maç Saati 24 Ekim 16:00
36'
1 0
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Max Gradel 7'

Canlı Maç Anlatımı Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

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    36'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Matias Vargas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    36'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Matias Vargas geçiyor.

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    36'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Mustapha Yatabare - Benjamin Stambouli mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

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    34'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Pedro Henrique ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    33'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Pedro Henrique şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    31'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Mario Balotelli tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ferhat Kaplan geçiyor.

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    30'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    30'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Birkir Bjarnason, Isaac Cofie tarafından faulle durduruluyor.

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    27'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile serbest vuruş kullanacak.

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    27'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Hakan Arslan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Matias Vargas tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Erdoğan Yeşilyurt.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Benjamin Stambouli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Samet Akaydin.

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    21'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Dimitrios Goutas faul yapıyor.

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    19'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Matias Vargas sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Jonas Svensson geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Max Gradel faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Matias Vargas geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Uğur Çiftçi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Pedro Henrique için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    13'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Matias Vargas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Mario Balotelli çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Asist | Demir Grup Sivasspor

    Golün asistini yapan isim Erdoğan Yeşilyurt.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Gooolll | Demir Grup Sivasspor

    GOL! Max Gradel Demir Grup Sivasspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Joher Rassoul sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı Matias Vargas ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Matias Vargas tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Mustapha Yatabare altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Adana Demirspor

    Hakan Arslan, Samet Akaydin tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Isaac Cofie ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Demir Grup Sivasspor Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
2
0
Korner
3
2
Faul
6
2
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Demir Grup Sivasspor Adana Demirspor Maç Kadroları

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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