Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Adana Demirspor takımından Matias Vargas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Matias Vargas geçiyor.
Mustapha Yatabare - Benjamin Stambouli mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Pedro Henrique ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Pedro Henrique şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Mario Balotelli tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ferhat Kaplan geçiyor.
Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Birkir Bjarnason, Isaac Cofie tarafından faulle durduruluyor.
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımında Hakan Arslan faul yapıyor.
Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Matias Vargas tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Erdoğan Yeşilyurt.
Adana Demirspor takımında Benjamin Stambouli faul yapıyor.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Samet Akaydin.
Demir Grup Sivasspor takımında Dimitrios Goutas faul yapıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adana Demirspor takımından Matias Vargas sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Jonas Svensson geçiyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Max Gradel faul yapıyor.
Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Matias Vargas geçiyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Uğur Çiftçi faul yapıyor.
Pedro Henrique için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Adana Demirspor takımından Matias Vargas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımından Mario Balotelli çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Golün asistini yapan isim Erdoğan Yeşilyurt.
GOL! Max Gradel Demir Grup Sivasspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Adana Demirspor takımından Joher Rassoul sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımı Matias Vargas ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Matias Vargas tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Mustapha Yatabare altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakan Arslan, Samet Akaydin tarafından faule maruz kalıyor.
Demir Grup Sivasspor, Isaac Cofie ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.