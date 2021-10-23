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Göztepe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Murat Paluli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Göztepe takımında Kahraman Demirtaş faul yapıyor.
Göztepe takımında Cherif Ndiaye faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Dorukhan Toköz.
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Berat Özdemir geçiyor.
Adis Jahovic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Abdülkadir Ömür, Adis Jahovic tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Göztepe takımında Adis Jahovic hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Trabzonspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Berat Özdemir.
Ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor, Marek Hamsik ile serbest vuruş kullanacak.
Dorukhan Toköz, Cherif Ndiaye tarafından faule maruz kalıyor.
Obinna Nwobodo tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Murat Paluli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.