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Stadyum Gürsel Aksel Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 23 Ekim 19:00
15'
0 0
Göztepe
Göztepe
Trabzonspor
Trabzonspor

Canlı Maç Anlatımı Göztepe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    15'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Murat Paluli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    13'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    12'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Kahraman Demirtaş faul yapıyor.

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    11'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Cherif Ndiaye faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Dorukhan Toköz.

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    11'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Berat Özdemir geçiyor.

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    10'
    İsabetli Şut | Göztepe

    Adis Jahovic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    9'
    Faul | Göztepe

    Abdülkadir Ömür, Adis Jahovic tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    9'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Adis Jahovic hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    9'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Berat Özdemir.

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    7'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    5'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Marek Hamsik ile serbest vuruş kullanacak.

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    4'
    Faul | Göztepe

    Dorukhan Toköz, Cherif Ndiaye tarafından faule maruz kalıyor.

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    3'
    Tehlikeli Hareket | Göztepe

    Obinna Nwobodo tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

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    3'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Murat Paluli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Göztepe Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Göztepe Göztepe
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
2
Korner
0
0
Faul
5
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Göztepe Trabzonspor Maç Kadroları

Göztepe Göztepe İlk 11

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Göztepe Göztepe Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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