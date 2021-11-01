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GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
GOL! Fredy Fraport TAV Antalyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Bu dakikada GZT Giresunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Serginho
GZT Giresunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Hamidou Traore tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Serginho, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Fousseni Diabate, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Flavio rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Gökdeniz Bayrakdar