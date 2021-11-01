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Stadyum Çotanak Spor Kompleksi Hakem Suat Arslanboğa Maç Saati 01 Kasım 20:00
23'
0 1
GZT Giresunspor
GZT Giresunspor
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
20' Fredy

Canlı Maç Anlatımı GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    20'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Fredy Fraport TAV Antalyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    18'
    Engellenen Şut | GZT Giresunspor

    Bu dakikada GZT Giresunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Serginho

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    12'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Hamidou Traore tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    11'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Serginho, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    8'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Fousseni Diabate, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    6'
    Engellenen Şut | GZT Giresunspor

    Flavio rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Gökdeniz Bayrakdar

GZT Giresunspor Fraport TAV Antalyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
GZT Giresunspor GZT Giresunspor
0 0 %
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
5
0
Kurtarış
0
1
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

GZT Giresunspor Fraport TAV Antalyaspor Maç Kadroları

GZT Giresunspor GZT Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

GZT Giresunspor GZT Giresunspor Yedekler

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

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