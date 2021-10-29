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Stadyum Medical Park Stadyumu Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 29 Ekim 20:00
10'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı

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    9'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Berat Özdemir, Yannick Bolasie tarafından faulle durduruluyor. Trabzonspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    9'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Anders Trondsen.

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    6'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Sebastian Holmen faul yapıyor.

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    6'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Vitor Hugo kullanacak.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    5'
    Korner | Trabzonspor

    Marek Hamsik ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    5'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Marek Hamsik ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marek Hamsik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    2'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Ofsayt bayrağı Djaniny için kalkıyor

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Çaykur Rizespor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
2
0
Faul
0
2
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Çaykur Rizespor Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor İlk 11

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Yedekler

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