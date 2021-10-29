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Trabzonspor - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
Berat Özdemir, Yannick Bolasie tarafından faulle durduruluyor. Trabzonspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Anders Trondsen.
Çaykur Rizespor takımında Sebastian Holmen faul yapıyor.
Trabzonspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Vitor Hugo kullanacak.
Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Marek Hamsik ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor, Marek Hamsik ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marek Hamsik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ofsayt bayrağı Djaniny için kalkıyor
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.