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Aytemiz Alanyaspor - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Juanfran.
Juanfran, Dzenan Burekovic tarafından faule maruz kalıyor.
Göztepe takımında Dzenan Burekovic hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Yalçın Kayan ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Göztepe takımından Soner Aydoğdu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yalçın Kayan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Göztepe, Cherif Ndiaye ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Fatih Aksoy kullanacak.
Emre Akbaba, Soner Aydoğdu tarafından faulle durdurulduğu için Aytemiz Alanyaspor, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Famara Diedhiou, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Juanfran, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Emre Akbaba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yalçın Kayan, Davidson tarafından faulle durdurulduğu için Göztepe orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
Göztepe, Yalçın Kayan ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
Göztepe takımından Dzenan Burekovic sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Atakan Çankaya geçiyor.
Atakan Çankaya, Famara Diedhiou tarafından faule maruz kalıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Serkan Kırıntılı.
Göztepe takımında Murat Paluli hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Efecan Karaca, Murat Paluli tarafından faulle durduruluyor.
Göztepe takımından Murat Paluli ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Tayfur Bingöl ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Davidson sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Davidson ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Göztepe takımında Atakan Çankaya, sarı kart görüyor.
Göztepe takımında Atakan Çankaya faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Tayfur Bingöl ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.
Soner Aydoğdu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında Umut Güneş faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Serkan Kırıntılı geçiyor.
Tayfur Bingöl, Murat Paluli tarafından faule maruz kalıyor.
Göztepe takımından Dzenan Burekovic sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ofsayt bayrağı Famara Diedhiou için kalkıyor
Aytemiz Alanyaspor, Davidson ile köşe vuruşu kullanıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Davidson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Emre Akbaba çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba ile serbest vuruş kullanacak.
Göztepe takımında Obinna Nwobodo hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Göztepe takımında Obinna Nwobodo faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Umut Güneş.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Tayfur Bingöl kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımından Emre Akbaba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba ile serbest vuruş kullanacak.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Davidson, Cherif Ndiaye tarafından faulle durduruluyor.
Göztepe takımında Obinna Nwobodo faul yapıyor.
Göztepe takımından Soner Aydoğdu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe, Soner Aydoğdu ile serbest vuruş kullanacak.
Nemanja Milunovic - Adis Jahovic mücadelesinde hakem, Göztepe lehine faul kararı veriyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Akbaba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yalçın Kayan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Dzenan Burekovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yalçın Kayan ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Göztepe takımından Yalçın Kayan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Atakan Çankaya.
Tayfur Bingöl - Obinna Nwobodo mücadelesinde hakem, Göztepe lehine faul kararı veriyor.
GOL! Davidson Aytemiz Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Efecan Karaca, gol pasını veren isim.
Murat Paluli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Göztepe takımından Dzenan Burekovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.