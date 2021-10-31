SPOR

CANLI
Tüm maçlar
Stadyum Bahçeşehir Okulları Stadyumu Hakem Mete Kalkavan Maç Saati 31 Ekim 16:00
45'
1 0
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Göztepe
Göztepe
Davidson 3'

Canlı Maç Anlatımı Aytemiz Alanyaspor - Göztepe Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Juanfran.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | Göztepe

    Juanfran, Dzenan Burekovic tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Dzenan Burekovic hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Korner | Göztepe

    Yalçın Kayan ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Soner Aydoğdu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Yalçın Kayan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Direk | Göztepe

    Göztepe, Cherif Ndiaye ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Fatih Aksoy kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | Göztepe

    Emre Akbaba, Soner Aydoğdu tarafından faulle durdurulduğu için Aytemiz Alanyaspor, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Famara Diedhiou, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Juanfran, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Emre Akbaba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Yalçın Kayan, Davidson tarafından faulle durdurulduğu için Göztepe orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe, Yalçın Kayan ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Dzenan Burekovic sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Atakan Çankaya geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Atakan Çankaya, Famara Diedhiou tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Serkan Kırıntılı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Murat Paluli hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Göztepe

    Efecan Karaca, Murat Paluli tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Murat Paluli ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Tayfur Bingöl ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Davidson sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Davidson ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Atakan Çankaya, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Atakan Çankaya faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Tayfur Bingöl ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Soner Aydoğdu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Umut Güneş faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Serkan Kırıntılı geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Göztepe

    Tayfur Bingöl, Murat Paluli tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Dzenan Burekovic sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Ofsayt | Aytemiz Alanyaspor

    Ofsayt bayrağı Famara Diedhiou için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Davidson ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Davidson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Emre Akbaba çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Obinna Nwobodo hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Obinna Nwobodo faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Umut Güneş.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Tayfur Bingöl kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Emre Akbaba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Göztepe

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Davidson, Cherif Ndiaye tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Obinna Nwobodo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Soner Aydoğdu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe, Soner Aydoğdu ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Nemanja Milunovic - Adis Jahovic mücadelesinde hakem, Göztepe lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Akbaba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Yalçın Kayan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Dzenan Burekovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Göztepe

    Yalçın Kayan ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Yalçın Kayan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Atakan Çankaya.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Tayfur Bingöl - Obinna Nwobodo mücadelesinde hakem, Göztepe lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Gooolll | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Davidson Aytemiz Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Asist | Aytemiz Alanyaspor

    Efecan Karaca, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Murat Paluli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Dzenan Burekovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Aytemiz Alanyaspor Göztepe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor
0 0 %
Göztepe Göztepe
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
0
1
Korner
1
2
Faul
5
8
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
4
Kırmızı Kart
0
0

Aytemiz Alanyaspor Göztepe Maç Kadroları

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Göztepe Göztepe İlk 11

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor Yedekler

Göztepe Göztepe Yedekler

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.