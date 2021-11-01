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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 01 Kasım 20:00
26'
0 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Adana Demirspor
Adana Demirspor

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

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    23'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Bu dakikada Medipol Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Mahmut Tekdemir

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    20'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımı Edin Visca ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Edin Visca tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    16'
    Korner | Adana Demirspor

    Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    15'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    15'
    Korner | Adana Demirspor

    Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    14'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı Britt Assombalonga ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Britt Assombalonga tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    5'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Hasan Ali Kaldırım rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Medipol Başakşehir Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
1
3
İsabetsiz Şut
3
1
Kurtarış
3
1
Korner
0
3
Faul
3
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir Adana Demirspor Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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