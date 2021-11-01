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Medipol Başakşehir - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Bu dakikada Medipol Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Mahmut Tekdemir
Medipol Başakşehir takımı Edin Visca ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Edin Visca tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Adana Demirspor takımı Britt Assombalonga ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Britt Assombalonga tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hasan Ali Kaldırım rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.