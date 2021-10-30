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Stadyum Yeni Hatay Stadyumu Hakem Cüneyt Çakır Maç Saati 30 Ekim 16:00
9'
1 0
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Beşiktaş
Beşiktaş
Saba Lobjanidze 6'

Canlı Maç Anlatımı Atakaş Hatayspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    9'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Meraş geçiyor.

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    9'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Saba Lobjanidze faul yapıyor.

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    6'
    Asist | Atakaş Hatayspor

    Ayoub El Kaabi, gol pasını veren isim.

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    6'
    Gooolll | Atakaş Hatayspor

    GOL! Saba Lobjanidze takımını öne geçiren golü atıyor.

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    4'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Atak yönüne göre sol köşe bayrağına yakın bir yerde Michy Batshuayi topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    3'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alex Teixeira tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    2'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.

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    2'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Meraş geçiyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Atakaş Hatayspor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
2
0
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Atakaş Hatayspor Beşiktaş Maç Kadroları

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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