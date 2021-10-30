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Atakaş Hatayspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Meraş geçiyor.
Atakaş Hatayspor takımında Saba Lobjanidze faul yapıyor.
Ayoub El Kaabi, gol pasını veren isim.
GOL! Saba Lobjanidze takımını öne geçiren golü atıyor.
Atak yönüne göre sol köşe bayrağına yakın bir yerde Michy Batshuayi topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alex Teixeira tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.
Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Meraş geçiyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.