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Gaziantep FK - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Donk geçiyor.
Hakem, Joao Figueiredo tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Gaziantep FK takımından Recep Niyaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Kasımpaşa takımından Mehmet Feyzi Yıldırım ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Kasımpaşa takımından Mehmet Feyzi Yıldırım ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Michal Travnik için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Alexandru Maxim, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa, Ryan Donk ile serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo faul yapıyor.
Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımından Papy Djilobodji şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Gaziantep FK takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexandru Maxim.
Golün asistini yapan isim Papy Djilobodji.
GOL! Joao Figueiredo Gaziantep FK takımını öne geçiren golü atıyor.
Kasımpaşa takımında Michal Travnik faul yapıyor.
Hakem Halis Özkahya yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Yusuf Erdoğan için kaldırdı.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Oğuz Ceylan geçiyor.
Oğuz Ceylan, Evren Eren Elmalı tarafından faulle durdurulduğu için Gaziantep FK serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımı Papy Djilobodji ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Papy Djilobodji tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Ofsayt bayrağı Muhammet Demir için kalkıyor
Kasımpaşa takımından Mehmet Feyzi Yıldırım ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Valentin Eysseric ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa takımından Mehmet Feyzi Yıldırım sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexandru Maxim.
Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor.
Kasımpaşa, Harun Tekin ile serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımında Recep Niyaz faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Michal Travnik.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yusuf Erdoğan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içerisindeki Papy Djilobodji - Harun Tekin mücadelesinde hakem, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Harun Tekin geçiyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Günay Güvenç geçiyor.
Doğan Erdoğan, Yusuf Erdoğan tarafından faulle durduruluyor.
Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Yusuf Erdoğan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Muhammet Demir altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Oğuz Ceylan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ryan Donk - Muhammet Demir mücadelesinde hakem, Gaziantep FK lehine faul kararı veriyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.