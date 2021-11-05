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Stadyum Kalyon Stadyumu Hakem Halis Özkahya Maç Saati 05 Kasım 20:00
51'
İY: 1 - 0
1 0
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Joao Figueiredo 37'

Canlı Maç Anlatımı Gaziantep FK - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

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    48'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Donk geçiyor.

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    48'
    Elle Oynama | Gaziantep FK

    Hakem, Joao Figueiredo tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    46'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Recep Niyaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mehmet Feyzi Yıldırım ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mehmet Feyzi Yıldırım ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    43'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Michal Travnik için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    42'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    41'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Ryan Donk ile serbest vuruş kullanacak.

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    40'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Papy Djilobodji şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexandru Maxim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Asist | Gaziantep FK

    Golün asistini yapan isim Papy Djilobodji.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Gooolll | Gaziantep FK

    GOL! Joao Figueiredo Gaziantep FK takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Michal Travnik faul yapıyor.

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    35'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Hakem Halis Özkahya yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Yusuf Erdoğan için kaldırdı.

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    33'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Oğuz Ceylan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | Kasımpaşa

    Oğuz Ceylan, Evren Eren Elmalı tarafından faulle durdurulduğu için Gaziantep FK serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımı Papy Djilobodji ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Papy Djilobodji tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Ofsayt | Gaziantep FK

    Ofsayt bayrağı Muhammet Demir için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mehmet Feyzi Yıldırım ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mehmet Feyzi Yıldırım sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexandru Maxim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Harun Tekin ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Recep Niyaz faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Michal Travnik.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Yusuf Erdoğan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Gaziantep FK

    Ceza sahası içerisindeki Papy Djilobodji - Harun Tekin mücadelesinde hakem, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Harun Tekin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Günay Güvenç geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Kasımpaşa

    Doğan Erdoğan, Yusuf Erdoğan tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Yusuf Erdoğan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Muhammet Demir altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Oğuz Ceylan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Kasımpaşa

    Ryan Donk - Muhammet Demir mücadelesinde hakem, Gaziantep FK lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Gaziantep FK Kasımpaşa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Gaziantep FK Gaziantep FK
0 0 %
Kasımpaşa Kasımpaşa
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
5
3
Kurtarış
0
0
Korner
3
2
Faul
4
5
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Gaziantep FK Kasımpaşa Maç Kadroları

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

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