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Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 07 Kasım 16:00
26'
0 0
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Galatasaray
Galatasaray

Canlı Maç Anlatımı VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    26'
    Korner | Galatasaray

    Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    26'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Alexandru Cicaldau ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    25'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Burak Bekaroğlu oyundan çıkarken Adnan Uğur oyuna giren isim.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sağ çaprazdan DeAndre Yedlin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    20'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Ahmed Musa ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ryan Babel şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    8'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    5'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fabio Borini ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    4'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Yann Karamoh için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Hakem Atilla Karaoğlan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Yann Karamoh için kaldırdı.

VavaCars Fatih Karagümrük Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
0
0
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

VavaCars Fatih Karagümrük Galatasaray Maç Kadroları

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Fatih Terim

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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