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VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Alexandru Cicaldau ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Burak Bekaroğlu oyundan çıkarken Adnan Uğur oyuna giren isim.
Sağ çaprazdan DeAndre Yedlin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Ahmed Musa ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ryan Babel şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fabio Borini ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yann Karamoh için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Hakem Atilla Karaoğlan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Yann Karamoh için kaldırdı.