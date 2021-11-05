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Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
Fernando Boldrin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor takımından Gökhan Gönül ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Daniel Candeias ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor, Tayfur Bingöl ile serbest vuruş kullanacak.
Tayfur Bingöl, Gökhan Gönül tarafından faulle durduruluyor.
Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Daniel Candeias ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Tayfur Bingöl tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Daniel Candeias ile köşe vuruşu kullanıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Khouma Babacar tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Fernando Boldrin, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Serkan Kırıntılı kurtarıyor.
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
Efkan Bekiroğlu rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Efkan Bekiroğlu geçiyor.
Çaykur Rizespor takımında Erik Sabo faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Tayfur Bingöl ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Çaykur Rizespor takımında Fernando Boldrin faul yapıyor.
Çaykur Rizespor takımından Cemali Sertel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Daniel Candeias ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Fabricio Baiano kullanacak.
Joel Pohjanpalo, Tayfur Bingöl tarafından faulle durduruluyor. Çaykur Rizespor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor, Serkan Kırıntılı ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Çaykur Rizespor takımında Tyler Boyd faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Chidozie Awaziem.
Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Tayfur Bingöl geçiyor.
Çaykur Rizespor takımında Fernando Boldrin faul yapıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erik Sabo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Çaykur Rizespor takımında Sebastian Holmen, sarı kart görüyor.
Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin ile köşe vuruşu kullanıyor.
Çaykur Rizespor takımından Erik Sabo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fernando Boldrin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Ceza sahası içinde topla buluşan Joel Pohjanpalo, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Serkan Kırıntılı kurtarıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Çaykur Rizespor takımından Cemali Sertel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gökhan Gönül ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Emre Akbaba sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Efecan Karaca ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.
Golün asistini yapan isim Fernando Boldrin.
GOL! Selim Ay Çaykur Rizespor takımını öne geçiren golü atıyor.
Umut Güneş - Fernando Boldrin mücadelesinde hakem, Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.
Çaykur Rizespor takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cemali Sertel.
Umut Güneş ile Tyler Boyd arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Umut Güneş. Yarı alanın ortalarından Çaykur Rizespor takımı oyuna başlayacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cemali Sertel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Efkan Bekiroğlu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Emre Akbaba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emre Akbaba.
Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gökhan Gönül geçiyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında Efecan Karaca faul yapıyor.
Çaykur Rizespor takımında Fabricio Baiano faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Efkan Bekiroğlu geçiyor.
Tayfur Bingöl, Fernando Boldrin tarafından faulle durduruluyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Nemanja Milunovic geçiyor.
Umut Güneş, Joel Pohjanpalo tarafından faule maruz kalıyor.
Damjan Djokovic, ceza sahasının çaprazında Khouma Babacar tarafından faulle durduruluyor.
Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Damjan Djokovic kullanacak.
Çaykur Rizespor takımından Tyler Boyd sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.