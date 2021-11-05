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Stadyum Çaykur Didi Hakem Fırat Aydınus Maç Saati 05 Kasım 20:00
56'
İY: 1 - 0
1 0
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Selim Ay 11'

Canlı Maç Anlatımı Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    55'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Fernando Boldrin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    55'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Gökhan Gönül ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Daniel Candeias ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Tayfur Bingöl ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Tayfur Bingöl, Gökhan Gönül tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Daniel Candeias ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Tayfur Bingöl tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Daniel Candeias ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Khouma Babacar tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetli Şut | Çaykur Rizespor

    Fernando Boldrin, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Serkan Kırıntılı kurtarıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

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    45'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Efkan Bekiroğlu rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Efkan Bekiroğlu geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Erik Sabo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Tayfur Bingöl ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Fernando Boldrin faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Cemali Sertel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Daniel Candeias ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Fabricio Baiano kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Joel Pohjanpalo, Tayfur Bingöl tarafından faulle durduruluyor. Çaykur Rizespor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Serkan Kırıntılı ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Tyler Boyd faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Chidozie Awaziem.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Tayfur Bingöl geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Fernando Boldrin faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erik Sabo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Sarı Kart | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Sebastian Holmen, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Erik Sabo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Fernando Boldrin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetli Şut | Çaykur Rizespor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Joel Pohjanpalo, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Serkan Kırıntılı kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Cemali Sertel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Gökhan Gönül ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Emre Akbaba sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Efecan Karaca ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Asist | Çaykur Rizespor

    Golün asistini yapan isim Fernando Boldrin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Gooolll | Çaykur Rizespor

    GOL! Selim Ay Çaykur Rizespor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Umut Güneş - Fernando Boldrin mücadelesinde hakem, Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.

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    9'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cemali Sertel.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Umut Güneş ile Tyler Boyd arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Umut Güneş. Yarı alanın ortalarından Çaykur Rizespor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cemali Sertel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Efkan Bekiroğlu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Emre Akbaba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emre Akbaba.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gökhan Gönül geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Efecan Karaca faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Fabricio Baiano faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Efkan Bekiroğlu geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Tayfur Bingöl, Fernando Boldrin tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Nemanja Milunovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Umut Güneş, Joel Pohjanpalo tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Damjan Djokovic, ceza sahasının çaprazında Khouma Babacar tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Damjan Djokovic kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Tyler Boyd sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Çaykur Rizespor Aytemiz Alanyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
0 0 %
Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor
İsabetli Şut
3
1
İsabetsiz Şut
2
4
Kurtarış
1
2
Korner
2
4
Faul
8
5
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Çaykur Rizespor Aytemiz Alanyaspor Maç Kadroları

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor İlk 11

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Yedekler

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor Yedekler

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