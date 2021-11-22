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Trabzonspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
GOL! Abdülkadir Ömür takımını öne geçiren golü atıyor.
Gaziantep FK takımında Papy Djilobodji faul yapıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Steven Caulker kullanacak.
Abdülkadir Ömür ile Doğan Erdoğan arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Abdülkadir Ömür. Yarı alanın ortalarından Gaziantep FK takımı oyuna başlayacak.
Gaziantep FK, Günay Güvenç ile serbest vuruş kullanacak.
Abdülkadir Ömür ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor takımında Vitor Hugo faul yapıyor.
Trabzonspor takımından Abdülkadir Ömür ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımından Djaniny şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.
Gaziantep FK takımından Oğuz Ceylan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Doğan Erdoğan, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Arda Akbulut kurtarıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Alexandru Maxim ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Gaziantep FK takımı Stelios Kitsiou ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Stelios Kitsiou tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Maxim geçiyor.
Taç çizgisine yakın bir yerde Doğan Erdoğan, Anthony Nwakaeme tarafından faule maruz kalıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Edgar Ie.
Edgar Ie, Nouha Dicko tarafından faule maruz kalıyor.
Gaziantep FK takımında Nouha Dicko, sarı kart görüyor.
Trabzonspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdülkadir Ömür geçiyor.
Gaziantep FK takımında Stelios Kitsiou faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Anders Trondsen.
Trabzonspor, Berat Özdemir ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımında Oğuz Ceylan faul yapıyor.
Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Alexandru Maxim tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.