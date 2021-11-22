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Stadyum Medical Park Stadyumu Hakem Suat Arslanboğa Maç Saati 22 Kasım 20:00
20'
1 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Abdülkadir Ömür 19'

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

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    19'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Abdülkadir Ömür takımını öne geçiren golü atıyor.

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    19'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Papy Djilobodji faul yapıyor.

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    17'
    Frikik | Gaziantep FK

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Steven Caulker kullanacak.

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    17'
    Faul | Trabzonspor

    Abdülkadir Ömür ile Doğan Erdoğan arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Abdülkadir Ömür. Yarı alanın ortalarından Gaziantep FK takımı oyuna başlayacak.

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    15'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Günay Güvenç ile serbest vuruş kullanacak.

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    14'
    Korner | Trabzonspor

    Abdülkadir Ömür ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    14'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Vitor Hugo faul yapıyor.

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    14'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Abdülkadir Ömür ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    14'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Djaniny şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    12'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Oğuz Ceylan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    10'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Ceza sahası içinde topla buluşan Doğan Erdoğan, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Arda Akbulut kurtarıyor.

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    9'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    9'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    9'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    8'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımı Stelios Kitsiou ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Stelios Kitsiou tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    8'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Maxim geçiyor.

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    6'
    Faul | Trabzonspor

    Taç çizgisine yakın bir yerde Doğan Erdoğan, Anthony Nwakaeme tarafından faule maruz kalıyor.

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    6'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Edgar Ie.

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    6'
    Faul | Gaziantep FK

    Edgar Ie, Nouha Dicko tarafından faule maruz kalıyor.

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    6'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Nouha Dicko, sarı kart görüyor.

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    5'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdülkadir Ömür geçiyor.

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    4'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Stelios Kitsiou faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Anders Trondsen.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Berat Özdemir ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    3'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Oğuz Ceylan faul yapıyor.

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    1'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Alexandru Maxim tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Trabzonspor Gaziantep FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Gaziantep FK Gaziantep FK
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
1
4
Kurtarış
1
0
Korner
1
3
Faul
3
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Gaziantep FK Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erol Bulut

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

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