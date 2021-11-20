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Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımından Valentin Rosier ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Miralem Pjanic
Beşiktaş takımından Cyle Larin şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Kenan Karaman tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada Valentin Rosier için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.