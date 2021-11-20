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Stadyum Bahçeşehir Okulları Stadyumu Hakem Alper Ulusoy Maç Saati 20 Kasım 19:00
8'
0 0
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Beşiktaş
Beşiktaş

Canlı Maç Anlatımı Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    7'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    6'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Valentin Rosier ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    6'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Miralem Pjanic

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    5'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Cyle Larin şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    5'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Kenan Karaman tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    2'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada Valentin Rosier için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
3
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş Maç Kadroları

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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