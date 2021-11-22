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Stadyum Büyükşehir Bld Kadir Has Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 22 Kasım 20:00
36'
1 0
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
Göztepe
Göztepe
İlhan Parlak 32'

Canlı Maç Anlatımı Yukatel Kayserispor - Göztepe Canlı Maç Anlatımı

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    35'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Atınç Nukan.

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    35'
    Sarı Kart | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında İlhan Parlak, sarı kart görüyor.

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    35'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında İlhan Parlak faul yapıyor.

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    32'
    Direk | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, İlhan Parlak ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

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    32'
    Gooolll | Yukatel Kayserispor

    GOL! İlhan Parlak takımını öne geçiren golü atıyor.

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    32'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Gustavo Campanharo ile serbest vuruş kullanacak.

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    32'
    Faul | Göztepe

    İlhan Parlak, Atınç Nukan tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.

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    31'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    İbrahim Akdağ altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    29'
    Frikik | Göztepe

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına Soner Aydoğdu kullanacak.

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    29'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Berkan Emir, İbrahim Akdağ tarafından faulle durduruluyor. Göztepe, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    26'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Halil Akbunar ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    23'
    Frikik | Göztepe

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına Atınç Nukan kullanacak.

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    22'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Atakan Çankaya, orta yuvarlakta İbrahim Akdağ tarafından faule maruz kalıyor.

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    21'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    21'
    Korner | Göztepe

    Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    17'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gustavo Campanharo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    17'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Gustavo Campanharo ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    16'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    15'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    Soner Aydoğdu önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    15'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Halil Akbunar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    6'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Murat Paluli sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    2'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Carlos Mane sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    1'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Olivier Kemen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Yukatel Kayserispor Göztepe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
0 0 %
Göztepe Göztepe
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
4
1
Kurtarış
0
0
Korner
1
1
Faul
3
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Yukatel Kayserispor Göztepe Maç Kadroları

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Göztepe Göztepe İlk 11

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

Göztepe Göztepe Yedekler

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