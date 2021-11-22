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Yukatel Kayserispor - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
Göztepe takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Atınç Nukan.
Yukatel Kayserispor takımında İlhan Parlak, sarı kart görüyor.
Yukatel Kayserispor takımında İlhan Parlak faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor, İlhan Parlak ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
GOL! İlhan Parlak takımını öne geçiren golü atıyor.
Yukatel Kayserispor, Gustavo Campanharo ile serbest vuruş kullanacak.
İlhan Parlak, Atınç Nukan tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.
İbrahim Akdağ altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına Soner Aydoğdu kullanacak.
Berkan Emir, İbrahim Akdağ tarafından faulle durduruluyor. Göztepe, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Göztepe takımından Halil Akbunar ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına Atınç Nukan kullanacak.
Atakan Çankaya, orta yuvarlakta İbrahim Akdağ tarafından faule maruz kalıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gustavo Campanharo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor, Gustavo Campanharo ile köşe vuruşu kullanıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Soner Aydoğdu önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Göztepe takımından Halil Akbunar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımından Murat Paluli sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Carlos Mane sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Olivier Kemen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.