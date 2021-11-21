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İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: İttifak Holding Konyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 0
GOL! Konrad Michalak, İttifak Holding Konyaspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0
İttifak Holding Konyaspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Oğulcan Ülgün.
Çaykur Rizespor takımında Alberk Koç faul yapıyor.
Yannick Bolasie şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Çaykur Rizespor takımından Tyler Boyd ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bryan Dabo.
Paul-Jose Mpoku - Tyler Boyd mücadelesinde hakem, Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sokol Cikalleshi çıkıyor ve yerine Ahmed Hassan oyuna giriyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Serdar Gürler çıkıyor ve yerine Adil Demirbağ oyuna giriyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Nejc Skubic faul yapıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.
Hakem, Fabricio Baiano tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Tyler Boyd ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Sebastian Holmen, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Aminu Umar oyundan çıkarken Erik Sabo oyuna giren isim.
Yannick Bolasie tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
İttifak Holding Konyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Amir Hadziahmetovic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Çaykur Rizespor, Tyler Boyd ile köşe vuruşu kullanıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Guilherme Sitya.
Çaykur Rizespor takımında Sebastian Holmen faul yapıyor.
Çaykur Rizespor takımında Sebastian Holmen hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Zymer Bytyqi çıkıyor ve yerine Konrad Michalak oyuna giriyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Soner Dikmen oyundan çıkarken Oğulcan Ülgün oyuna giren isim.
Çaykur Rizespor takımından Yannick Bolasie şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Çaykur Rizespor takımından Tyler Boyd ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Çaykur Rizespor takımından Loic Remy şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Sokol Cikalleshi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bryan Dabo.
Bryan Dabo, Soner Dikmen tarafından faulle durduruluyor.
Serdar Gürler ofsayta yakalanıyor.
Çaykur Rizespor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bryan Dabo.
Bryan Dabo, orta yuvarlağa yakın bir noktada Paul-Jose Mpoku tarafından faule maruz kalıyor.
Çaykur Rizespor takımından Bryan Dabo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Damjan Djokovic oyundan çıkarken Bryan Dabo oyuna giren isim.
İttifak Holding Konyaspor takımından Sokol Cikalleshi şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Cemali Sertel oyundan çıkarken Alberk Koç oyuna giren isim.
Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fernando Boldrin çıkıyor ve yerine Loic Remy oyuna giriyor.
Aminu Umar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Tyler Boyd tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tyler Boyd geçiyor.
Nejc Skubic - Tyler Boyd mücadelesinde hakem, Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Nejc Skubic hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Fernando Boldrin tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Golün asistini yapan isim Serdar Gürler.
GOL! Paul-Jose Mpoku ile İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Bu dakikada İttifak Holding Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Sokol Cikalleshi
Damjan Djokovic, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.
Çaykur Rizespor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.
Fernando Boldrin, Paul-Jose Mpoku tarafından faulle durduruluyor. Çaykur Rizespor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Tyler Boyd, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Endri Cekici oyundan çıkarken Paul-Jose Mpoku oyuna giren isim.
İttifak Holding Konyaspor takımında Guilherme Sitya faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Fernando Boldrin.
Çaykur Rizespor takımından Damjan Djokovic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Çaykur Rizespor adına şanssız an Deniz Hümmet tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Serdar Gürler ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan ile serbest vuruş kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor takımında Serdar Gürler faul yapıyor.
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Fernando Boldrin kullanacak.
Ahmet Çalık - Yannick Bolasie mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.
Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Joel Pohjanpalo oyundan çıkarken Deniz Hümmet oyuna giren isim.
İttifak Holding Konyaspor takımı Zymer Bytyqi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Zymer Bytyqi tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Damjan Djokovic ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Damjan Djokovic.
Soner Dikmen topa eliyle müdahale ediyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Sokol Cikalleshi şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Sokol Cikalleshi, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Gökhan Akkan kurtarıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yannick Bolasie ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor, Fabricio Baiano ile serbest vuruş kullanacak.
Aminu Umar, Sokol Cikalleshi tarafından faulle durdurulduğu için Çaykur Rizespor serbest vuruş kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler ile köşe vuruşu kullanıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Serdar Gürler sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Guilherme Sitya ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Nejc Skubic kullanacak.
Hakem , Tyler Boyd tarafından taç çizgisine yakın bir yerde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Sokol Cikalleshi faul yapıyor.
Çaykur Rizespor adına şanssız an Tyler Boyd tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tyler Boyd geçiyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Ahmet Çalık faul yapıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Ahmet Çalık, sarı kart görüyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ibrahim Sehic geçiyor.
Nejc Skubic, Tyler Boyd tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor serbest vuruş kullanacak.
Çaykur Rizespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Yannick Bolasie tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Tyler Boyd ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Yannick Bolasie penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Nejc Skubic ofsayta yakalanıyor.
Joel Pohjanpalo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Abdülkerim Bardakcı faul yapıyor.
Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Amir Hadziahmetovic tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Soner Dikmen geçiyor.
Çaykur Rizespor takımında Damjan Djokovic faul yapıyor.
Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Endri Cekici faul yapıyor.
Çaykur Rizespor takımından Yannick Bolasie tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Tyler Boyd ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Çaykur Rizespor takımından Damjan Djokovic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Tyler Boyd şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Nejc Skubic ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Damjan Djokovic.
Fernando Boldrin, Sokol Cikalleshi tarafından faulle durdurulduğu için Çaykur Rizespor serbest vuruş kullanacak.
Çaykur Rizespor, Tyler Boyd ile köşe vuruşu kullanıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ibrahim Sehic.
Çaykur Rizespor takımında Sebastian Holmen faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Ibrahim Sehic.
Çaykur Rizespor takımı Tyler Boyd ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tyler Boyd tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
İttifak Holding Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Endri Cekici, Fabricio Baiano tarafından faule maruz kalıyor.
GOL! Zymer Bytyqi takımını öne geçiren golü atıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.