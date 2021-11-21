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Stadyum Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 21 Kasım 16:00
MS
İY: 1 - 0
3 0
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Zymer Bytyqi 1' Paul-Jose Mpoku 63'

Canlı Maç Anlatımı İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'

    Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: İttifak Holding Konyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 0

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Gooolll | İttifak Holding Konyaspor

    GOL! Konrad Michalak, İttifak Holding Konyaspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Oğulcan Ülgün.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Alberk Koç faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Yannick Bolasie şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Tyler Boyd ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    88'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bryan Dabo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    88'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Paul-Jose Mpoku - Tyler Boyd mücadelesinde hakem, Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    88'
    Oyuna Girme | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sokol Cikalleshi çıkıyor ve yerine Ahmed Hassan oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    88'
    Oyuna Girme | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Serdar Gürler çıkıyor ve yerine Adil Demirbağ oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    87'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Nejc Skubic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    87'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    87'
    Elle Oynama | Çaykur Rizespor

    Hakem, Fabricio Baiano tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    85'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Tyler Boyd ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    85'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Sebastian Holmen, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    85'
    Oyuna Girme | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Aminu Umar oyundan çıkarken Erik Sabo oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    85'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Yannick Bolasie tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    83'
    Engellenen Şut | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Amir Hadziahmetovic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Tyler Boyd ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    81'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    81'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Guilherme Sitya.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    81'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Sebastian Holmen faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    81'
    Sarı Kart | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Sebastian Holmen hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    Oyuna Girme | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Zymer Bytyqi çıkıyor ve yerine Konrad Michalak oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    Oyuna Girme | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Soner Dikmen oyundan çıkarken Oğulcan Ülgün oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Yannick Bolasie şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Tyler Boyd ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Loic Remy şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    78'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Sokol Cikalleshi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    77'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bryan Dabo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    77'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Bryan Dabo, Soner Dikmen tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    77'
    Ofsayt | İttifak Holding Konyaspor

    Serdar Gürler ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bryan Dabo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Bryan Dabo, orta yuvarlağa yakın bir noktada Paul-Jose Mpoku tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Bryan Dabo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Oyuna Girme | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Damjan Djokovic oyundan çıkarken Bryan Dabo oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Engellenen Şut | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Sokol Cikalleshi şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Oyuna Girme | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Cemali Sertel oyundan çıkarken Alberk Koç oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Oyuna Girme | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fernando Boldrin çıkıyor ve yerine Loic Remy oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Aminu Umar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Tyler Boyd tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tyler Boyd geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Nejc Skubic - Tyler Boyd mücadelesinde hakem, Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Sarı Kart | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Nejc Skubic hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Fernando Boldrin tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Asist | İttifak Holding Konyaspor

    Golün asistini yapan isim Serdar Gürler.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Gooolll | İttifak Holding Konyaspor

    GOL! Paul-Jose Mpoku ile İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Engellenen Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Bu dakikada İttifak Holding Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Sokol Cikalleshi

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    İsabetli Şut | Çaykur Rizespor

    Damjan Djokovic, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Fernando Boldrin, Paul-Jose Mpoku tarafından faulle durduruluyor. Çaykur Rizespor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Tyler Boyd, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Oyuna Girme | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Endri Cekici oyundan çıkarken Paul-Jose Mpoku oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Guilherme Sitya faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Fernando Boldrin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Damjan Djokovic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Direk | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor adına şanssız an Deniz Hümmet tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Serdar Gürler ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Serdar Gürler faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Fernando Boldrin kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Ahmet Çalık - Yannick Bolasie mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Oyuna Girme | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Joel Pohjanpalo oyundan çıkarken Deniz Hümmet oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımı Zymer Bytyqi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Zymer Bytyqi tarafından çekilen şut auta gidiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Damjan Djokovic ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Damjan Djokovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Elle Oynama | İttifak Holding Konyaspor

    Soner Dikmen topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Engellenen Şut | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Sokol Cikalleshi şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetli Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Sokol Cikalleshi, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Gökhan Akkan kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yannick Bolasie ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Fabricio Baiano ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Aminu Umar, Sokol Cikalleshi tarafından faulle durdurulduğu için Çaykur Rizespor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Serdar Gürler sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Guilherme Sitya ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Nejc Skubic kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Elle Oynama | Çaykur Rizespor

    Hakem , Tyler Boyd tarafından taç çizgisine yakın bir yerde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Sokol Cikalleshi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Direk | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor adına şanssız an Tyler Boyd tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tyler Boyd geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Ahmet Çalık faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Sarı Kart | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Ahmet Çalık, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ibrahim Sehic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Nejc Skubic, Tyler Boyd tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Yannick Bolasie tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Tyler Boyd ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Yannick Bolasie penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Ofsayt | İttifak Holding Konyaspor

    Nejc Skubic ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetli Şut | Çaykur Rizespor

    Joel Pohjanpalo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Abdülkerim Bardakcı faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Engellenen Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Soner Dikmen geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Damjan Djokovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Endri Cekici faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Yannick Bolasie tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Tyler Boyd ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Damjan Djokovic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Tyler Boyd şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Nejc Skubic ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Damjan Djokovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Fernando Boldrin, Sokol Cikalleshi tarafından faulle durdurulduğu için Çaykur Rizespor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Tyler Boyd ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ibrahim Sehic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Sebastian Holmen faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Ibrahim Sehic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımı Tyler Boyd ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tyler Boyd tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    3'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    3'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Endri Cekici, Fabricio Baiano tarafından faule maruz kalıyor.

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    1'
    Gooolll | İttifak Holding Konyaspor

    GOL! Zymer Bytyqi takımını öne geçiren golü atıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

İttifak Holding Konyaspor Çaykur Rizespor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor
0 0 %
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
İsabetli Şut
4
4
İsabetsiz Şut
7
19
Kurtarış
4
1
Korner
2
5
Faul
16
8
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

İttifak Holding Konyaspor Çaykur Rizespor Maç Kadroları

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor İlk 11

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor Yedekler

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Yedekler

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