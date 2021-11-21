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Altay - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Altay: 1 - Adana Demirspor: 3
Altay takımından Cesar Pinares ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay, Cesar Pinares ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Birkir Bjarnason topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Marco Paixao ofsayta yakalanıyor.
Ahmed Rayan tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Cebrail Karayel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Altay takımından Marco Paixao ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Joher Rassoul ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Metehan Mimaroğlu.
Metehan Mimaroğlu, Andre Poko tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor, Arijanet Muric ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Birkir Bjarnason, taç çizgisine yakın bir noktada Cebrail Karayel tarafından faule maruz kalıyor.
Khaly Thiam rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Benjamin Stambouli çıkıyor ve yerine Gökhan İnler oyuna giriyor.
Altay takımında oyuncu değişikliği; Thaciano oyundan çıkarken Kazımcan Karataş oyuna giren isim.
Adana Demirspor takımından Metehan Mimaroğlu şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Yunus Akgün oyundan çıkarken Semih Güler oyuna giren isim.
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Benjamin Stambouli kullanacak.
Mario Balotelli, Murat Akça tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Arijanet Muric geçiyor.
Marco Paixao - Samet Akaydin mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Altay takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Leandro Kappel çıkıyor ve yerine Marco Paixao oyuna giriyor.
Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Babajide Akintola oyundan çıkarken Metehan Mimaroğlu oyuna giren isim.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Altay adına Andre Poko kullanacak.
Adana Demirspor takımında Sinan Kurt faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Thaciano.
Adana Demirspor takımında Mario Balotelli, sarı kart görüyor.
Cebrail Karayel ceza sahası sol yan çizgisine yakın bir bölgede ofsayta yakalanıyor.
Altay takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cebrail Karayel.
Cebrail Karayel, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Yunus Akgün tarafından faule maruz kalıyor.
Altay, Leandro Kappel ile köşe vuruşu kullanıyor.
Samet Akaydin şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Sinan Kurt geçiyor.
Andre Poko - Birkir Bjarnason mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Cesar Pinares şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Altay takımından Leandro Kappel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Cesar Pinares tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Altay, Cesar Pinares ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Samet Akaydin faul yapıyor.
Adana Demirspor takımında Samet Akaydin, sarı kart görüyor.
Altay, Andre Poko ile serbest vuruş kullanacak.
Thaciano, Benjamin Stambouli tarafından faule maruz kalıyor.
Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cebrail Karayel.
Adana Demirspor takımında Jonas Svensson faul yapıyor.
Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Matias Vargas çıkıyor ve yerine Birkir Bjarnason oyuna giriyor.
Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Britt Assombalonga oyundan çıkarken Mario Balotelli oyuna giren isim.
Yunus Akgün için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Sağ çaprazdan Tolga Ünlü ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Altay takımından Leandro Kappel sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay takımından Leandro Kappel ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bu dakikada Adana Demirspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Britt Assombalonga
Matias Vargas altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mateusz Lis geçiyor.
Cebrail Karayel, Britt Assombalonga tarafından faulle durduruluyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Samet Akaydin geçiyor.
Altay takımında Andre Poko faul yapıyor.
Benjamin Stambouli, gol pasını veren isim.
GOL! Babajide Akintola ile Adana Demirspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Matias Vargas rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Daouda Bamba ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımından Britt Assombalonga tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Simon Deli altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
GOL! Britt Assombalonga takımını öne geçiren golü atıyor.
Cesar Pinares ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Leandro Kappel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cesar Pinares ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Altay takımından Tolga Ünlü sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Cesar Pinares ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Daouda Bamba tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Leandro Kappel, gol pasını veren isim.
Altay takımından Leandro Kappel tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Altay, Ahmed Rayan ile aradığı golü buldu.
Altay takımından Daouda Bamba şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Altay takımından Tolga Ünlü ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay takımında oyuncu değişikliği; Serge Aka oyundan çıkarken Ahmed Rayan oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Altay, Cesar Pinares ile köşe vuruşu kullanıyor.
Cesar Pinares ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.
Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Arijanet Muric.
Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Sinan Kurt, Leandro Kappel tarafından faule maruz kalıyor.
Andre Poko şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Altay takımından Cesar Pinares ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay takımından Cesar Pinares ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Britt Assombalonga şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.
Altay takımında Cebrail Karayel faul yapıyor.
Adana Demirspor takımından Jonas Svensson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımından Matias Vargas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Benjamin Stambouli, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Cebrail Karayel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Matias Vargas tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Altay takımında Murat Akça faul yapıyor.
Adana Demirspor takımından Joher Rassoul sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımından Joher Rassoul ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Daouda Bamba tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Tolga Ünlü ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Britt Assombalonga tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Cesar Pinares ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.
Adana Demirspor takımından Jonas Svensson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Altay takımından Cesar Pinares ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Thaciano altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Cesar Pinares altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Serge Aka önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Serge Aka tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Serge Aka, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Arijanet Muric kurtarıyor.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Babajide Akintola için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Sağ çaprazdan Tolga Ünlü ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Britt Assombalonga için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Matias Vargas, gol pasını veren isim.
GOL! Yunus Akgün takımını öne geçiren golü atıyor.
Adana Demirspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.
Altay takımında Serge Aka faul yapıyor.
Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tolga Ünlü geçiyor.
Leandro Kappel, Joher Rassoul tarafından faule maruz kalıyor.
Altay takımından Leandro Kappel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Britt Assombalonga için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Altay, Cebrail Karayel ile serbest vuruş kullanacak.
Thaciano, Jonas Svensson tarafından faule maruz kalıyor.
Altay, Cesar Pinares ile köşe vuruşu kullanıyor.
Leandro Kappel ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.
Altay takımından Cesar Pinares ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Khaly Thiam geçiyor.
Adana Demirspor takımında Benjamin Stambouli faul yapıyor.
Altay takımından Murat Akça tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Altay takımından Serge Aka ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Leandro Kappel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Tolga Ünlü ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Jonas Svensson altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Babajide Akintola ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.