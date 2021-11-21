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Stadyum Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Hakem Hüseyin Göçek Maç Saati 21 Kasım 16:00
MS
İY: 0 - 1
1 3
Altay
Altay
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Ahmed Rayan 48'
19' Yunus Akgün 55' Britt Assombalonga 60' Babajide Akintola

Canlı Maç Anlatımı Altay - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'

    Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Altay: 1 - Adana Demirspor: 3

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Cesar Pinares ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Frikik | Altay

    Altay, Cesar Pinares ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Elle Oynama | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Birkir Bjarnason topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Ofsayt | Altay

    Marco Paixao ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Engellenen Şut | Altay

    Ahmed Rayan tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Cebrail Karayel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Marco Paixao ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Joher Rassoul ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Metehan Mimaroğlu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Faul | Altay

    Metehan Mimaroğlu, Andre Poko tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Arijanet Muric ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Faul | Altay

    Birkir Bjarnason, taç çizgisine yakın bir noktada Cebrail Karayel tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Khaly Thiam rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Benjamin Stambouli çıkıyor ve yerine Gökhan İnler oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    89'
    Oyuna Girme | Altay

    Altay takımında oyuncu değişikliği; Thaciano oyundan çıkarken Kazımcan Karataş oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    88'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Metehan Mimaroğlu şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    84'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Yunus Akgün oyundan çıkarken Semih Güler oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    86'
    Frikik | Adana Demirspor

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Benjamin Stambouli kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    86'
    Faul | Altay

    Mario Balotelli, Murat Akça tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    85'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Arijanet Muric geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    85'
    Faul | Altay

    Marco Paixao - Samet Akaydin mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    84'
    Oyuna Girme | Altay

    Altay takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Leandro Kappel çıkıyor ve yerine Marco Paixao oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    84'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Babajide Akintola oyundan çıkarken Metehan Mimaroğlu oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    81'
    Frikik | Altay

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Altay adına Andre Poko kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Sinan Kurt faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Thaciano.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    Sarı Kart | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Mario Balotelli, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Ofsayt | Altay

    Cebrail Karayel ceza sahası sol yan çizgisine yakın bir bölgede ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cebrail Karayel.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Faul | Adana Demirspor

    Cebrail Karayel, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Yunus Akgün tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    Korner | Altay

    Altay, Leandro Kappel ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    76'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Samet Akaydin şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    76'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Sinan Kurt geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    76'
    Faul | Altay

    Andre Poko - Birkir Bjarnason mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    İsabetsiz Şut | Altay

    Cesar Pinares şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Leandro Kappel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Engellenen Şut | Altay

    Cesar Pinares tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Frikik | Altay

    Altay, Cesar Pinares ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Samet Akaydin faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Sarı Kart | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Samet Akaydin, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Frikik | Altay

    Altay, Andre Poko ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Faul | Adana Demirspor

    Thaciano, Benjamin Stambouli tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cebrail Karayel.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Jonas Svensson faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Matias Vargas çıkıyor ve yerine Birkir Bjarnason oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Britt Assombalonga oyundan çıkarken Mario Balotelli oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Yunus Akgün için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Sağ çaprazdan Tolga Ünlü ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Leandro Kappel sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Leandro Kappel ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Bu dakikada Adana Demirspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Britt Assombalonga

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Matias Vargas altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Frikik | Altay

    Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mateusz Lis geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Faul | Adana Demirspor

    Cebrail Karayel, Britt Assombalonga tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Samet Akaydin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Faul | Altay

    Altay takımında Andre Poko faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Asist | Adana Demirspor

    Benjamin Stambouli, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Gooolll | Adana Demirspor

    GOL! Babajide Akintola ile Adana Demirspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Matias Vargas rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Daouda Bamba ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Britt Assombalonga tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Korner | Adana Demirspor

    Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Simon Deli altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Gooolll | Adana Demirspor

    GOL! Britt Assombalonga takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Korner | Altay

    Cesar Pinares ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Leandro Kappel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cesar Pinares ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Tolga Ünlü sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Cesar Pinares ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetli Şut | Altay

    Daouda Bamba tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Asist | Altay

    Leandro Kappel, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetli Şut | Altay

    Altay takımından Leandro Kappel tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Gooolll | Altay

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Altay, Ahmed Rayan ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetsiz Şut | Altay

    Altay takımından Daouda Bamba şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Tolga Ünlü ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Altay

    Altay takımında oyuncu değişikliği; Serge Aka oyundan çıkarken Ahmed Rayan oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Altay

    Altay, Cesar Pinares ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Altay

    Cesar Pinares ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Arijanet Muric.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Altay

    Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Sinan Kurt, Leandro Kappel tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Altay

    Andre Poko şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Cesar Pinares ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Cesar Pinares ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Korner | Adana Demirspor

    Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Britt Assombalonga şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | Altay

    Altay takımında Cebrail Karayel faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Jonas Svensson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Matias Vargas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Benjamin Stambouli, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Cebrail Karayel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Matias Vargas tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Altay

    Altay takımında Murat Akça faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Joher Rassoul sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Joher Rassoul ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetli Şut | Altay

    Daouda Bamba tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Tolga Ünlü ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Britt Assombalonga tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | Altay

    Cesar Pinares ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Jonas Svensson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Cesar Pinares ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Engellenen Şut | Altay

    Thaciano altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Şut | Altay

    Cesar Pinares altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Engellenen Şut | Altay

    Serge Aka önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Serge Aka tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetli Şut | Altay

    Serge Aka, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Arijanet Muric kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Babajide Akintola için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Sağ çaprazdan Tolga Ünlü ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Britt Assombalonga için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Asist | Adana Demirspor

    Matias Vargas, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Gooolll | Adana Demirspor

    GOL! Yunus Akgün takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Altay

    Altay takımında Serge Aka faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Altay

    Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tolga Ünlü geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Adana Demirspor

    Leandro Kappel, Joher Rassoul tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Leandro Kappel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Rakip yarı alanın ortalarında Britt Assombalonga için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Altay

    Altay, Cebrail Karayel ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Adana Demirspor

    Thaciano, Jonas Svensson tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Altay

    Altay, Cesar Pinares ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Altay

    Leandro Kappel ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Cesar Pinares ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Altay

    Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Khaly Thiam geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Benjamin Stambouli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetli Şut | Altay

    Altay takımından Murat Akça tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Serge Aka ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Leandro Kappel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Tolga Ünlü ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    4'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Jonas Svensson altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    3'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Babajide Akintola ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Altay Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Altay Altay
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
8
7
İsabetsiz Şut
9
8
Kurtarış
4
7
Korner
7
4
Faul
10
10
Ofsayt
2
5
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

Altay Adana Demirspor Maç Kadroları

Altay Altay İlk 11

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Altay Altay Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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