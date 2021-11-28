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VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Yann Karamoh faul yapıyor.
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Vitor Hugo geçiyor.
Yann Karamoh önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Yann Karamoh tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Trabzonspor, Vitor Hugo ile serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Yann Karamoh faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Anders Trondsen.
Trabzonspor takımında Anders Trondsen orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile serbest vuruş kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Abdülkadir Ömür önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Abdülkadir Ömür tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Djaniny önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Djaniny tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.