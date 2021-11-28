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Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Cüneyt Çakır Maç Saati 28 Kasım 16:00
14'
0 0
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Trabzonspor
Trabzonspor

Canlı Maç Anlatımı VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    7'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Yann Karamoh faul yapıyor.

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    7'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Vitor Hugo geçiyor.

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    5'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Yann Karamoh önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Yann Karamoh tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    3'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Vitor Hugo ile serbest vuruş kullanacak.

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    3'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Yann Karamoh faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Anders Trondsen.

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    2'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Anders Trondsen orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

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    2'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile serbest vuruş kullanacak.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Abdülkadir Ömür önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Abdülkadir Ömür tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    1'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Djaniny önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Djaniny tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

VavaCars Fatih Karagümrük Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
2
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

VavaCars Fatih Karagümrük Trabzonspor Maç Kadroları

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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