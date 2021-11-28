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Stadyum Yeni Malatya Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 28 Kasım 19:00
16'
0 0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Galatasaray
Galatasaray

Canlı Maç Anlatımı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    15'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Patrick Van Aanholt ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    15'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbir ile serbest vuruş kullanacak.

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    14'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Barış Alper Yılmaz faul yapıyor.

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    12'
    Ofsayt | Galatasaray

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Mbaye Diagne

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    8'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    8'
    Faul | Galatasaray

    Berkan Kutlu ile Jospin Nshimirimana arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Berkan Kutlu. Taç çizgisine yakın bir bölgede Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımı oyuna başlayacak.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan DeAndre Yedlin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Patrick Van Aanholt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    6'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Semih Kaya geçiyor.

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    6'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Barış Alper Yılmaz faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mounir Chouiar.

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    4'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Didier N'dong ile serbest vuruş kullanacak.

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    4'
    Faul | Galatasaray

    Taylan Antalyalı - Adem Büyük mücadelesinde hakem, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor lehine faul kararı veriyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Oussama Haddadi sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Sadık Çiftpınar geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Mbaye Diagne faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Karim Hafez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    3'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sadık Çiftpınar.

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    2'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Patrick Van Aanholt faul yapıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
6
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Galatasaray Maç Kadroları

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Fatih Terim

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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