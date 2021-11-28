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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Patrick Van Aanholt ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbir ile serbest vuruş kullanacak.
Galatasaray takımında Barış Alper Yılmaz faul yapıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Mbaye Diagne
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Berkan Kutlu ile Jospin Nshimirimana arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Berkan Kutlu. Taç çizgisine yakın bir bölgede Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımı oyuna başlayacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan DeAndre Yedlin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Patrick Van Aanholt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Semih Kaya geçiyor.
Galatasaray takımında Barış Alper Yılmaz faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mounir Chouiar.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Didier N'dong ile serbest vuruş kullanacak.
Taylan Antalyalı - Adem Büyük mücadelesinde hakem, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor lehine faul kararı veriyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Oussama Haddadi sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Sadık Çiftpınar geçiyor.
Galatasaray takımında Mbaye Diagne faul yapıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Karim Hafez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sadık Çiftpınar.
Galatasaray takımında Patrick Van Aanholt faul yapıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.