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Adana Demirspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Adana Demirspor, Jonas Svensson ile serbest vuruş kullanacak.
Doğucan Haspolat ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor.
Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Doğucan Haspolat ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Nicolai Jorgensen tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Doğucan Haspolat ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Doğucan Haspolat ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Joher Rassoul hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Adana Demirspor takımında Joher Rassoul faul yapıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adana Demirspor, Samet Akaydin ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Adana Demirspor takımından Britt Assombalonga şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Babajide Akintola ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sinan Kurt rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Yusuf Erdoğan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Nicolai Jorgensen tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Adana Demirspor takımından Matias Vargas ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Joher Rassoul ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Doğucan Haspolat.
Sinan Kurt - Nicolai Jorgensen mücadelesinde hakem, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
Adana Demirspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.
Kasımpaşa takımında Sakıb Aytaç faul yapıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Benjamin Stambouli kullanacak.
Kasımpaşa takımında Florent Hadergjonaj hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Matias Vargas, Florent Hadergjonaj tarafından faule maruz kalıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yusuf Erdoğan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Babajide Akintola ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Britt Assombalonga altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor takımından Yunus Akgün sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Babajide Akintola ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sakıb Aytaç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Adana Demirspor takımından Babajide Akintola ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Harun Tekin geçiyor.
Adana Demirspor takımında Britt Assombalonga faul yapıyor.
Adana Demirspor takımından Joher Rassoul sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adana Demirspor takımından Babajide Akintola ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Harun Tekin.
Adana Demirspor takımında Jonas Svensson faul yapıyor.
Adana Demirspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.
Matias Vargas, Haris Hajradinovic tarafından faulle durduruluyor. Adana Demirspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Doğucan Haspolat, Matias Vargas tarafından faulle durduruluyor. Kasımpaşa, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Britt Assombalonga ofsayta yakalanıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Adana Demirspor takımından Britt Assombalonga şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımından Matias Vargas şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Babajide Akintola tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Adana Demirspor takımından Matias Vargas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matias Vargas.
Kasımpaşa takımında Yusuf Erdoğan faul yapıyor.
Doğucan Haspolat tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Britt Assombalonga tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Sakıb Aytaç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımında Britt Assombalonga faul yapıyor. Adana Demirspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Jeffrey Bruma.
Kasımpaşa takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Jeffrey Bruma kullanacak.
Adana Demirspor takımından Babajide Akintola sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Umut Bozok ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.