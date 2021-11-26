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Stadyum Yeni Adana Stadyumu Hakem Erkan Özdamar Maç Saati 26 Kasım 20:00
57'
İY: 0 - 0
0 0
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Kasımpaşa
Kasımpaşa

Canlı Maç Anlatımı Adana Demirspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Jonas Svensson ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Korner | Kasımpaşa

    Doğucan Haspolat ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Doğucan Haspolat ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Nicolai Jorgensen tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Korner | Kasımpaşa

    Doğucan Haspolat ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Doğucan Haspolat ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Sarı Kart | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Joher Rassoul hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Joher Rassoul faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Samet Akaydin ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Britt Assombalonga şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Korner | Adana Demirspor

    Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Babajide Akintola ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Sinan Kurt rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Yusuf Erdoğan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Nicolai Jorgensen tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Matias Vargas ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Joher Rassoul ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Doğucan Haspolat.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | Adana Demirspor

    Sinan Kurt - Nicolai Jorgensen mücadelesinde hakem, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Sakıb Aytaç faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Adana Demirspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Benjamin Stambouli kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Florent Hadergjonaj hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Kasımpaşa

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Matias Vargas, Florent Hadergjonaj tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Yusuf Erdoğan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Babajide Akintola ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Adana Demirspor

    Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Britt Assombalonga altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yunus Akgün sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Babajide Akintola ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sakıb Aytaç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Adana Demirspor

    Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Babajide Akintola ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Harun Tekin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Britt Assombalonga faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Joher Rassoul sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Babajide Akintola ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Harun Tekin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Jonas Svensson faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Kasımpaşa

    Matias Vargas, Haris Hajradinovic tarafından faulle durduruluyor. Adana Demirspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Adana Demirspor

    Doğucan Haspolat, Matias Vargas tarafından faulle durduruluyor. Kasımpaşa, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Britt Assombalonga ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Britt Assombalonga şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Matias Vargas şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Babajide Akintola tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Matias Vargas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matias Vargas.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Yusuf Erdoğan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Doğucan Haspolat tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Britt Assombalonga tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Sakıb Aytaç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Britt Assombalonga faul yapıyor. Adana Demirspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Jeffrey Bruma.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Jeffrey Bruma kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Babajide Akintola sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Umut Bozok ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Adana Demirspor Kasımpaşa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Adana Demirspor Adana Demirspor
0 0 %
Kasımpaşa Kasımpaşa
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
8
3
Kurtarış
2
1
Korner
5
3
Faul
6
5
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

Adana Demirspor Kasımpaşa Maç Kadroları

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

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