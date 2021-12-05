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GZT Giresunspor - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Caner Erkin geçiyor.
GZT Giresunspor takımında Fousseni Diabate yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Okan Koçuk.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Aleksandar Pesic faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mamadou Diarra.
GZT Giresunspor takımından Serginho tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Aziz Behich, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Emiliano Viviano kurtarıyor.
Fousseni Diabate ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GZT Giresunspor takımından Aziz Behich ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Caner Erkin faul yapıyor.
GZT Giresunspor, Hamidou Traore ile serbest vuruş kullanacak.
Magomed Suleymanov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ibrahima Balde için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Zeki Yavru ile GZT Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Serginho
Golün asistini yapan isim Caner Erkin.
GOL! Aleksandar Pesic takımını öne geçiren golü atıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile serbest vuruş kullanacak.
Yann Karamoh, Zeki Yavru tarafından faule maruz kalıyor.
Zeki Yavru ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GZT Giresunspor takımından Magomed Suleymanov sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Magomed Suleymanov ile GZT Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Zeki Yavru ile GZT Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Zeki Yavru ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GZT Giresunspor, Flavio ile serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Emre Mor faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Fousseni Diabate.
Fousseni Diabate tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.
GZT Giresunspor takımında Hamidou Traore faul yapıyor.
Aleksandar Pesic ofsayta yakalanıyor.
GZT Giresunspor takımından Zeki Yavru ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Serginho, Lucas Biglia tarafından faulle durduruluyor.
GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hamidou Traore.
GZT Giresunspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Zeki Yavru geçiyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Aleksandar Pesic taç çizgisine yakın bir yerde topa eliyle müdahale ettiğinden oyun duruyor.
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu VavaCars Fatih Karagümrük adına Ervin Zukanovic kullanacak.
Flavio - Ervin Zukanovic mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Magomed Suleymanov, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
GZT Giresunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.
Zeki Yavru ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu GZT Giresunspor adına Zeki Yavru kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Emre Mor faul yapıyor.
Zeki Yavru ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.