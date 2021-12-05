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Stadyum Çotanak Spor Kompleksi Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 05 Aralık 16:00
47'
İY: 0 - 1
0 1
GZT Giresunspor
GZT Giresunspor
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
28' Aleksandar Pesic

Canlı Maç Anlatımı GZT Giresunspor - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Caner Erkin geçiyor.

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    45'
    Elle Oynama | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında Fousseni Diabate yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Okan Koçuk.

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    45'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Aleksandar Pesic faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mamadou Diarra.

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    45'
    İsabetli Şut | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Serginho tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    43'
    İsabetli Şut | GZT Giresunspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Aziz Behich, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Emiliano Viviano kurtarıyor.

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    41'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Fousseni Diabate ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    41'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Aziz Behich ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    40'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Caner Erkin faul yapıyor.

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    40'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Hamidou Traore ile serbest vuruş kullanacak.

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    38'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Magomed Suleymanov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    37'
    Ofsayt | GZT Giresunspor

    Ibrahima Balde için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    36'
    Korner | GZT Giresunspor

    Zeki Yavru ile GZT Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    30'
    Ofsayt | GZT Giresunspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Serginho

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    28'
    Asist | VavaCars Fatih Karagümrük

    Golün asistini yapan isim Caner Erkin.

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    28'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Aleksandar Pesic takımını öne geçiren golü atıyor.

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    28'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile serbest vuruş kullanacak.

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    27'
    Faul | GZT Giresunspor

    Yann Karamoh, Zeki Yavru tarafından faule maruz kalıyor.

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    24'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Zeki Yavru ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    22'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Magomed Suleymanov sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | GZT Giresunspor

    Magomed Suleymanov ile GZT Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | GZT Giresunspor

    Zeki Yavru ile GZT Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Zeki Yavru ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Flavio ile serbest vuruş kullanacak.

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    20'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Emre Mor faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Fousseni Diabate.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetli Şut | GZT Giresunspor

    Fousseni Diabate tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.

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    19'
    Faul | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında Hamidou Traore faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Aleksandar Pesic ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Zeki Yavru ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Serginho, Lucas Biglia tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hamidou Traore.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Zeki Yavru geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Elle Oynama | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Aleksandar Pesic taç çizgisine yakın bir yerde topa eliyle müdahale ettiğinden oyun duruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu VavaCars Fatih Karagümrük adına Ervin Zukanovic kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | GZT Giresunspor

    Flavio - Ervin Zukanovic mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Magomed Suleymanov, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Zeki Yavru ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | GZT Giresunspor

    Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu GZT Giresunspor adına Zeki Yavru kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Emre Mor faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Zeki Yavru ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

GZT Giresunspor VavaCars Fatih Karagümrük Maç İstatistikleri

Topla Oynama
GZT Giresunspor GZT Giresunspor
0 0 %
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
İsabetli Şut
3
1
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
3
Korner
4
0
Faul
4
6
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

GZT Giresunspor VavaCars Fatih Karagümrük Maç Kadroları

GZT Giresunspor GZT Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

GZT Giresunspor GZT Giresunspor Yedekler

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

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