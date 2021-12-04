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Stadyum Medical Park Stadyumu Hakem Fırat Aydınus Maç Saati 04 Aralık 16:00
İYS
İY: 1 - 0
1 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Anthony Nwakaeme 26'

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

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    45'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Sinan Kurt tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Samet Akaydin ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Manolis Siopis faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Mario Balotelli tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Jonas Svensson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Joher Rassoul ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğurcan Çakır geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Jonas Svensson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Mario Balotelli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Benjamin Stambouli rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    39'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Bengali Koita ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Trabzonspor

    Marek Hamsik ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Stefano Denswil sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Yunus Akgün ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Hakem Fırat Aydınus yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Birkir Bjarnason için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Mario Balotelli altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yunus Akgün tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Korner | Adana Demirspor

    Yunus Akgün ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sinan Kurt rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yunus Akgün sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Trabzonspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Berat Özdemir kullanacak.

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    29'
    Faul | Adana Demirspor

    Dorukhan Toköz, Babajide Akintola tarafından faulle durduruluyor. Trabzonspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    26'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Anthony Nwakaeme Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    26'
    Direk | Trabzonspor

    Trabzonspor adına şanssız an Anthony Nwakaeme tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Simon Deli geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Dorukhan Toköz faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Samet Akaydin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Stefano Denswil faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Babajide Akintola sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Anthony Nwakaeme şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Stefano Denswil.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Adana Demirspor

    Manolis Siopis, Birkir Bjarnason tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Marek Hamsik sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Çakır.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Elle Oynama | Adana Demirspor

    Mario Balotelli topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Oyuna Girme | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Andreas Cornelius oyundan çıkarken Bengali Koita oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Bu dakikada Adana Demirspor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Babajide Akintola tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | Adana Demirspor

    Yunus Akgün ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yunus Akgün ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğurcan Çakır geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Mario Balotelli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Sinan Kurt sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Mario Balotelli, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Yunus Akgün ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yunus Akgün ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Birkir Bjarnason ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Trabzonspor

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Edgar Ie kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Mario Balotelli tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
2
6
Kurtarış
2
0
Korner
1
4
Faul
3
6
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Adana Demirspor Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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