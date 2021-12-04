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Trabzonspor - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
Adana Demirspor takımından Sinan Kurt tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Adana Demirspor, Samet Akaydin ile serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımında Manolis Siopis faul yapıyor.
Adana Demirspor takımından Mario Balotelli tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Adana Demirspor takımından Jonas Svensson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Joher Rassoul ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğurcan Çakır geçiyor.
Adana Demirspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor.
Jonas Svensson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mario Balotelli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Benjamin Stambouli rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımından Bengali Koita ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Marek Hamsik ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımından Stefano Denswil sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor, Yunus Akgün ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem Fırat Aydınus yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Birkir Bjarnason için kaldırdı.
Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mario Balotelli altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Adana Demirspor takımından Yunus Akgün tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Yunus Akgün ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sinan Kurt rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımından Yunus Akgün sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Berat Özdemir kullanacak.
Dorukhan Toköz, Babajide Akintola tarafından faulle durduruluyor. Trabzonspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
GOL! Anthony Nwakaeme Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Trabzonspor adına şanssız an Anthony Nwakaeme tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Adana Demirspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Simon Deli geçiyor.
Trabzonspor takımında Dorukhan Toköz faul yapıyor.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Samet Akaydin.
Trabzonspor takımında Stefano Denswil faul yapıyor.
Adana Demirspor takımından Babajide Akintola sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Anthony Nwakaeme şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Stefano Denswil.
Manolis Siopis, Birkir Bjarnason tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımından Marek Hamsik sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Çakır.
Mario Balotelli topa eliyle müdahale ediyor.
Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Andreas Cornelius oyundan çıkarken Bengali Koita oyuna giren isim.
Bu dakikada Adana Demirspor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Babajide Akintola tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Yunus Akgün ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Adana Demirspor takımından Yunus Akgün ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğurcan Çakır geçiyor.
Adana Demirspor takımında Mario Balotelli faul yapıyor.
Adana Demirspor takımından Sinan Kurt sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mario Balotelli, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.
Adana Demirspor, Yunus Akgün ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adana Demirspor takımından Yunus Akgün ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Birkir Bjarnason ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Edgar Ie kullanacak.
Adana Demirspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor.
Mario Balotelli tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.