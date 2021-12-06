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Stadyum Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Hakem Alper Ulusoy Maç Saati 06 Aralık 20:00
İYS
İY: 0 - 0
0 0
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

Canlı Maç Anlatımı İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Karim Hafez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    45'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Karim Hafez geçiyor.

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    45'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Adem Büyük, Endri Cekici tarafından faulle durdurulduğu için Öznur Kablo Yeni Malatyaspor serbest vuruş kullanacak.

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    44'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmet Çalık.

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    44'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Adem Büyük faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ahmet Çalık.

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    42'
    İsabetsiz Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Rayane Aabid şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    41'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Oussama Haddadi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Karim Hafez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Stephen Mallan.

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    37'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Sokol Cikalleshi - Rayane Aabid mücadelesinde hakem, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Stephen Mallan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Karim Hafez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Wallace ile serbest vuruş kullanacak.

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    35'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Soner Dikmen faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Soner Dikmen, Stephen Mallan tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

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    31'
    Ofsayt | İttifak Holding Konyaspor

    Endri Cekici için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Sadık Çiftpınar altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Stephen Mallan ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Korner | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Stephen Mallan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Stephen Mallan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Sokol Cikalleshi, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Ofsayt | İttifak Holding Konyaspor

    Sokol Cikalleshi rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    24'
    Ofsayt | İttifak Holding Konyaspor

    Ofsayt. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Zymer Bytyqi

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    24'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmet Çalık.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Endri Cekici, Sadık Çiftpınar tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Wallace geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Wallace, Serdar Gürler tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Serdar Gürler ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Serdar Gürler ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Serdar Gürler sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Serdar Gürler sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    15'
    Ofsayt | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Hakem Alper Ulusoy yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Adem Büyük için kaldırdı.

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    14'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Mounir Chouiar ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Nejc Skubic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Mounir Chouiar, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Wallace.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Adem Büyük, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Ahmet Çalık tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımı Zymer Bytyqi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Zymer Bytyqi tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetli Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mounir Chouiar, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Guilherme Sitya tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Stephen Mallan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetli Şut | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Endri Cekici tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Ofsayt | İttifak Holding Konyaspor

    Ofsayt bayrağı Sokol Cikalleshi için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Oussama Haddadi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

İttifak Holding Konyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor
0 0 %
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
3
4
Kurtarış
2
1
Korner
1
2
Faul
5
3
Ofsayt
4
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

İttifak Holding Konyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Maç Kadroları

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Marius Sumudica

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor Yedekler

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yedekler

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