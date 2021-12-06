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İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Karim Hafez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Karim Hafez geçiyor.
Adem Büyük, Endri Cekici tarafından faulle durdurulduğu için Öznur Kablo Yeni Malatyaspor serbest vuruş kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmet Çalık.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Adem Büyük faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ahmet Çalık.
Rayane Aabid şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Oussama Haddadi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Karim Hafez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Stephen Mallan.
Sokol Cikalleshi - Rayane Aabid mücadelesinde hakem, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor lehine faul kararı veriyor.
Stephen Mallan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Karim Hafez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Wallace ile serbest vuruş kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor takımında Soner Dikmen faul yapıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.
Soner Dikmen, Stephen Mallan tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor serbest vuruş kullanacak.
Endri Cekici için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Sadık Çiftpınar altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Stephen Mallan ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Stephen Mallan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Stephen Mallan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Sokol Cikalleshi, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sokol Cikalleshi rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Ofsayt. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Zymer Bytyqi
İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmet Çalık.
Endri Cekici, Sadık Çiftpınar tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor serbest vuruş kullanacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Wallace geçiyor.
Wallace, Serdar Gürler tarafından faulle durduruluyor.
İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler ile köşe vuruşu kullanıyor.
Serdar Gürler ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Serdar Gürler ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Serdar Gürler sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Serdar Gürler sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem Alper Ulusoy yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Adem Büyük için kaldırdı.
İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Mounir Chouiar ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Nejc Skubic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mounir Chouiar, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Wallace.
Adem Büyük, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Ahmet Çalık tarafından faule maruz kalıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımı Zymer Bytyqi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Zymer Bytyqi tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mounir Chouiar, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.
Guilherme Sitya tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Stephen Mallan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Endri Cekici tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Ofsayt bayrağı Sokol Cikalleshi için kalkıyor
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Oussama Haddadi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.