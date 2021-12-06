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Stadyum Gürsel Aksel Stadyumu Hakem Ümit Öztürk Maç Saati 06 Aralık 20:00
İYS
İY: 2 - 0
2 0
Göztepe
Göztepe
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Adis Jahovic (P) 39' Adis Jahovic 45'

Canlı Maç Anlatımı Göztepe - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    45'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Atakan Çankaya hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    45'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    45'
    Direk | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Nouha Dicko ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

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    45'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Ertuğrul Ersoy tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    45'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Muhammet Demir şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    45'
    Faul | Göztepe

    Atakan Çankaya ile Alexandru Maxim arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Atakan Çankaya. Taç çizgisine yakın bir bölgede Gaziantep FK takımı oyuna başlayacak.

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    45'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Lourency faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ertuğrul Ersoy.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Lourency, sarı kart görüyor.

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    45'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ertuğrul Ersoy.

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    45'
    Gooolll | Göztepe

    GOL! Adis Jahovic ile Göztepe farkı 2'ye çıkarıyor.

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    45'
    Asist | Göztepe

    Halil Akbunar, gol pasını veren isim.

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    45'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Stelios Kitsiou, sarı kart görüyor.

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    43'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Lourency sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    42'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Atınç Nukan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    42'
    Tehlikeli Hareket | Gaziantep FK

    Nouha Dicko tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

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    41'
    Faul | Göztepe

    Soner Aydoğdu ile Hamza Mendyl arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Soner Aydoğdu.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Gaziantep FK takımı oyuna başlayacak.

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    41'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Doğan Erdoğan.

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    39'
    Penaltı Golü | Göztepe

    GOL! Adis Jahovic penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    37'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Ertuğrul Ersoy faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Adis Jahovic.

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    36'
    Korner | Göztepe

    Göztepe, Berkan Emir ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    34'
    Ofsayt | Göztepe

    Lourency için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    33'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim İrfan Can Eğribayat.

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    33'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Steven Caulker faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Atakan Çankaya.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Göztepe

    Recep Niyaz, orta yuvarlağa yakın bir noktada Soner Aydoğdu tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Doğan Erdoğan ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Hamza Mendyl ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

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    30'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Dino Arslanagic faul yapıyor.

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    29'
    Ofsayt | Göztepe

    Rakip yarı alanın ortalarında Halil Akbunar topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    28'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexandru Maxim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Berkan Emir faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Berkan Emir sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Berkan Emir sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Lourency ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Tehlikeli Hareket | Gaziantep FK

    Hamza Mendyl tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Nouha Dicko sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe, Atınç Nukan ile serbest vuruş kullanacak.

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    15'
    Faul | Gaziantep FK

    Atakan Çankaya, Nouha Dicko tarafından faulle durdurulduğu için Göztepe serbest vuruş kullanacak.

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    14'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Adis Jahovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Steven Caulker.

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    13'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    Göztepe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Lourency tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Recep Niyaz sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sol çaprazdan Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Günay Güvenç geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Lourency faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Adis Jahovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Ofsayt | Göztepe

    Hakem sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında bulunan Halil Akbunar için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Doğan Erdoğan Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Engellenen Şut | Göztepe

    Soner Aydoğdu tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Göztepe

    Göztepe, Berkan Emir ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Göztepe Gaziantep FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Göztepe Göztepe
0 0 %
Gaziantep FK Gaziantep FK
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
2
3
Kurtarış
0
0
Korner
2
3
Faul
8
5
Ofsayt
3
0
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Göztepe Gaziantep FK Maç Kadroları

Göztepe Göztepe İlk 11

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erol Bulut

Göztepe Göztepe Yedekler

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

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