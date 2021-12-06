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Göztepe - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Göztepe takımında Atakan Çankaya hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK, Nouha Dicko ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Gaziantep FK takımından Ertuğrul Ersoy tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Muhammet Demir şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Atakan Çankaya ile Alexandru Maxim arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Atakan Çankaya. Taç çizgisine yakın bir bölgede Gaziantep FK takımı oyuna başlayacak.
Göztepe takımında Lourency faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ertuğrul Ersoy.
Göztepe takımında Lourency, sarı kart görüyor.
Gaziantep FK takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ertuğrul Ersoy.
GOL! Adis Jahovic ile Göztepe farkı 2'ye çıkarıyor.
Halil Akbunar, gol pasını veren isim.
Gaziantep FK takımında Stelios Kitsiou, sarı kart görüyor.
Göztepe takımından Lourency sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımından Atınç Nukan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Nouha Dicko tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
Soner Aydoğdu ile Hamza Mendyl arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Soner Aydoğdu.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Gaziantep FK takımı oyuna başlayacak.
Gaziantep FK takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Doğan Erdoğan.
GOL! Adis Jahovic penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Gaziantep FK takımında Ertuğrul Ersoy faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Adis Jahovic.
Göztepe, Berkan Emir ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Lourency için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim İrfan Can Eğribayat.
Gaziantep FK takımında Steven Caulker faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Atakan Çankaya.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.
Recep Niyaz, orta yuvarlağa yakın bir noktada Soner Aydoğdu tarafından faule maruz kalıyor.
Gaziantep FK, Doğan Erdoğan ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK, Hamza Mendyl ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Göztepe takımında Dino Arslanagic faul yapıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Halil Akbunar topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexandru Maxim.
Göztepe takımında Berkan Emir faul yapıyor.
Göztepe takımından Berkan Emir sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımından Berkan Emir sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Lourency ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hamza Mendyl tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
Gaziantep FK takımından Nouha Dicko sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe, Atınç Nukan ile serbest vuruş kullanacak.
Atakan Çankaya, Nouha Dicko tarafından faulle durdurulduğu için Göztepe serbest vuruş kullanacak.
Göztepe takımında Adis Jahovic faul yapıyor.
Gaziantep FK takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Steven Caulker.
Göztepe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Lourency tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Gaziantep FK takımından Recep Niyaz sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol çaprazdan Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Günay Güvenç geçiyor.
Göztepe takımında Lourency faul yapıyor.
Göztepe takımından Adis Jahovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında bulunan Halil Akbunar için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
Gaziantep FK takımından Doğan Erdoğan Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Soner Aydoğdu tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Göztepe, Berkan Emir ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.