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Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Strahil Popov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Atakaş Hatayspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Golün asistini yapan isim Youssouf Ndayishimiye.
GOL! Stefano Okaka, Medipol Başakşehir adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 0-3
Medipol Başakşehir, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Medipol Başakşehir takımından Edin Visca sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Edin Visca ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Muhammed Mert Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muhammed Mert.
Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımında oyuncu değişikliği; Adama Traore oyundan çıkarken Strahil Popov oyuna giren isim.
Kamil Ahmet Çörekçi ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor, Fatih Kuruçuk ile serbest vuruş kullanacak.
Fatih Kuruçuk, Stefano Okaka tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor serbest vuruş kullanacak.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Ayoub El Kaabi
Atakaş Hatayspor takımından Sam Adekugbe sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımından Leo Duarte şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Adama Traore ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Nacer Chadli ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Atakaş Hatayspor, Adama Traore ile köşe vuruşu kullanıyor.
Atakaş Hatayspor takımında Adama Traore hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
GOL! Danijel Aleksic takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.
Atakaş Hatayspor takımında Simon Falette, sarı kart görüyor.
Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Atakaş Hatayspor takımında Simon Falette topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Medipol Başakşehir takımından Nacer Chadli ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Munir Mohamedi.
Simon Falette, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Stefano Okaka tarafından faule maruz kalıyor.
Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Danijel Aleksic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Youssouf Ndayishimiye tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Medipol Başakşehir, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Isaac Sackey ile Berkay Özcan arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Isaac Sackey. Ceza sahası yayına yakın bir noktadan Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.
Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Mahmut Tekdemir kullanacak.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Danijel Aleksic kullanacak.
Fatih Kuruçuk - Stefano Okaka mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Stefano Okaka lehine faul kararı veriyor.
Atakaş Hatayspor, Saba Lobjanidze ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GOL! Danijel Aleksic penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Hakem , Ayoub El Kaabi tarafından ceza sahası içinde sağ çaprazda topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor, Medipol Başakşehir oyuna endirekt serbest vuruş ile başlayacak.
Medipol Başakşehir, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Mahmut Tekdemir, Muhammed Mert tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hasan Ali Kaldırım.
Adama Traore ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Adama Traore ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.