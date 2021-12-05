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Stadyum Yeni Hatay Stadyumu Hakem Erkan Özdamar Maç Saati 05 Aralık 16:00
İYS
İY: 0 - 3
0 3
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
8' Danijel Aleksic (P) 27' Danijel Aleksic (P) 45' Stefano Okaka

Canlı Maç Anlatımı Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    45'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Strahil Popov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    45'
    Asist | Medipol Başakşehir

    Golün asistini yapan isim Youssouf Ndayishimiye.

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    45'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Stefano Okaka, Medipol Başakşehir adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 0-3

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    45'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Edin Visca sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Edin Visca ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    45'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Muhammed Mert Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    45'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muhammed Mert.

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    45'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.

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    43'
    Oyuna Girme | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında oyuncu değişikliği; Adama Traore oyundan çıkarken Strahil Popov oyuna giren isim.

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    39'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Kamil Ahmet Çörekçi ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Fatih Kuruçuk ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Fatih Kuruçuk, Stefano Okaka tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor serbest vuruş kullanacak.

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    36'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Ayoub El Kaabi

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    35'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Sam Adekugbe sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Leo Duarte şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Adama Traore ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    30'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Nacer Chadli ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    30'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Adama Traore ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    28'
    Sarı Kart | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Adama Traore hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    27'
    Penaltı Golü | Medipol Başakşehir

    GOL! Danijel Aleksic takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Sarı Kart | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Simon Falette, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Elle Oynama | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Simon Falette topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Nacer Chadli ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    22'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Munir Mohamedi.

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    21'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Simon Falette, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Stefano Okaka tarafından faule maruz kalıyor.

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    21'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Danijel Aleksic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    20'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Youssouf Ndayishimiye tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    20'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Isaac Sackey ile Berkay Özcan arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Isaac Sackey. Ceza sahası yayına yakın bir noktadan Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Mahmut Tekdemir kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Danijel Aleksic kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Fatih Kuruçuk - Stefano Okaka mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Stefano Okaka lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Saba Lobjanidze ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Penaltı Golü | Medipol Başakşehir

    GOL! Danijel Aleksic penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Elle Oynama | Atakaş Hatayspor

    Hakem , Ayoub El Kaabi tarafından ceza sahası içinde sağ çaprazda topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor, Medipol Başakşehir oyuna endirekt serbest vuruş ile başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Mahmut Tekdemir, Muhammed Mert tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hasan Ali Kaldırım.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Adama Traore ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Adama Traore ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Atakaş Hatayspor Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
1
5
İsabetsiz Şut
0
3
Kurtarış
2
1
Korner
4
5
Faul
5
3
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
2
0
Kırmızı Kart
0
0

Atakaş Hatayspor Medipol Başakşehir Maç Kadroları

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

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