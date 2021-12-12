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Beşiktaş - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Yukatel Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Onur Bulut oyundan çıkarken Ramazan Civelek oyuna giren isim.
Beşiktaş takımında Miralem Pjanic faul yapıyor.
Onur Bulut, gol pasını veren isim.
GOL! Mame Thiam takımını öne geçiren golü atıyor.
Olivier Kemen, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ersin Destanoğlu.
Cyle Larin, altıpas üzerinde Majid Hosseini tarafından faulle durduruluyor.
Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emrah Başsan geçiyor.
Beşiktaş takımında Serdar Saatçı faul yapıyor.
Beşiktaş takımında Serdar Saatçı hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Michy Batshuayi, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Silviu Lung kurtarıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Yukatel Kayserispor, Lionel Carole ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Valentin Rosier ile Mame Thiam arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Valentin Rosier.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Yukatel Kayserispor takımı oyuna başlayacak.
Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Emrah Başsan rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Miralem Pjanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Miralem Pjanic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımından Cyle Larin şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Rıdvan Yılmaz geçiyor.
Domagoj Vida, Onur Bulut tarafından faule maruz kalıyor.
Yukatel Kayserispor takımında Onur Bulut, sarı kart görüyor.
Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İbrahim Akdağ, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Yukatel Kayserispor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Lionel Carole geçiyor.
Beşiktaş takımında Valentin Rosier faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Mame Thiam.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımından Miralem Pjanic sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş, Miralem Pjanic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor.
Beşiktaş, Serdar Saatçı ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
Miralem Pjanic rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş, Miralem Pjanic ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Can Bozdoğan, Gustavo Campanharo tarafından faule maruz kalıyor.
Sol taç çizgisine yakın bir bölgede İlhan Parlak için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Majid Hosseini kullanacak.
Emrah Başsan, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Rıdvan Yılmaz tarafından faule maruz kalıyor.
Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İlhan Parlak penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.