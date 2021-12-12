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Stadyum Vodafone Park Hakem Ali Şansalan Maç Saati 12 Aralık 19:00
43'
0 1
Beşiktaş
Beşiktaş
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
38' Mame Thiam

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

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    43'
    Oyuna Girme | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Onur Bulut oyundan çıkarken Ramazan Civelek oyuna giren isim.

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    40'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Miralem Pjanic faul yapıyor.

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    38'
    Asist | Yukatel Kayserispor

    Onur Bulut, gol pasını veren isim.

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    38'
    Gooolll | Yukatel Kayserispor

    GOL! Mame Thiam takımını öne geçiren golü atıyor.

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    37'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Olivier Kemen, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    36'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ersin Destanoğlu.

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    36'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Cyle Larin, altıpas üzerinde Majid Hosseini tarafından faulle durduruluyor.

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    36'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emrah Başsan geçiyor.

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    35'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Serdar Saatçı faul yapıyor.

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    35'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Serdar Saatçı hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    32'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Michy Batshuayi, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Silviu Lung kurtarıyor.

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    32'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    32'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    31'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Lionel Carole ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    31'
    Faul | Beşiktaş

    Valentin Rosier ile Mame Thiam arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Valentin Rosier.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Yukatel Kayserispor takımı oyuna başlayacak.

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    30'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    29'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    29'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Emrah Başsan rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    27'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Miralem Pjanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    27'
    Korner | Beşiktaş

    Miralem Pjanic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Cyle Larin şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Rıdvan Yılmaz geçiyor.

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    23'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Domagoj Vida, Onur Bulut tarafından faule maruz kalıyor.

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    23'
    Sarı Kart | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Onur Bulut, sarı kart görüyor.

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    22'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    21'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    İbrahim Akdağ, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    21'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Lionel Carole geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Valentin Rosier faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Mame Thiam.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Miralem Pjanic sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Miralem Pjanic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Serdar Saatçı ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Miralem Pjanic rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Miralem Pjanic ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Can Bozdoğan, Gustavo Campanharo tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Sol taç çizgisine yakın bir bölgede İlhan Parlak için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Majid Hosseini kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Beşiktaş

    Emrah Başsan, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Rıdvan Yılmaz tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    İlhan Parlak penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş Yukatel Kayserispor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
1
4
Kurtarış
0
1
Korner
3
2
Faul
5
4
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Yukatel Kayserispor Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

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